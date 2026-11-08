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“La economía debe estar al servicio de la persona”: el primer discurso de León XIV en la Argentina

El pontífice habló en el Palacio Libertad ante Milei, gobernadores y dirigentes de todo el arco político. Pidió diálogo, advirtió sobre la corrupción y planteó los límites del poder.

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08 de noviembre de 2026 a las 08:26 p. m.
“La economía debe estar al servicio de la persona”: el primer discurso de León XIV en la Argentina

El papa León XIV pronunció este domingo su primer discurso en la Argentina durante un encuentro en el Palacio Libertad con el presidente Javier Milei, autoridades nacionales, gobernadores, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Fue la intervención de mayor contenido político de una jornada cargada de actos institucionales.

Es la primera visita papal al país desde 1987.

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El poder y sus límites

Uno de los pasajes más comentados fue el referido al ejercicio de la autoridad. “Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, sostuvo el pontífice.

La reflexión se enmarcó en una definición sobre la convivencia democrática: la legitimidad institucional no depende solamente del acceso al gobierno, sino también del modo en que se utiliza la autoridad.

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La economía y el trabajo

Otro de los ejes fue el lugar de la economía. “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, planteó, en una formulación que remite a la doctrina social de la Iglesia.

En ese marco se refirió a la situación de los jubilados, de las personas con discapacidad y del mundo del trabajo, y reclamó políticas centradas en la dignidad humana.

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El diálogo y la convivencia

Buena parte del mensaje apuntó a la necesidad de procesar las diferencias mediante acuerdos. “Hay que aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento”, señaló.

Y desarrolló esa idea con una definición extensa sobre la vida pública: “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.

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La corrupción

El pontífice dedicó un pasaje específico a esa cuestión: “La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.

Los jóvenes y la educación

Una de las frases que más repercusión tuvo fue la referida a la emigración juvenil: “Una nación debe preguntarse en qué falló cuando los jóvenes deben irse de su tierra para realizar sus sueños”.

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En la misma línea reclamó: “Hay que crear las condiciones para que los jóvenes puedan proyectar libremente su vida en la Argentina. Esto exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”.

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La continuidad entre generaciones

Dos definiciones del discurso apuntaron a la idea de herencia colectiva: “Ninguna generación comienza la patria desde cero. La recibe”. Y agregó: “La patria que hoy está en manos de ustedes será mañana la herencia de otros”.

Tecnología y vida

El pontífice incluyó también una referencia al desarrollo tecnológico: “El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura”.

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Y cerró ese tramo con una definición sobre la vida: “Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural”, en una referencia que distintas coberturas interpretaron como un posicionamiento frente al aborto y la eutanasia.

En su exposición incluyó además un recuerdo a su antecesor, el papa Francisco.

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La jornada: San Martín, Casa Rosada y las llaves de la Ciudad

El discurso cerró una agenda que había comenzado con la llegada del pontífice desde Uruguay. En Plaza San Martín fue recibido por el canciller Pablo Quirno y rindió homenaje al Libertador.

Luego se trasladó a la Casa Rosada, donde saludó al gabinete nacional y mantuvo una reunión privada con Milei. Al finalizar ese encuentro, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó las llaves de la Ciudad de Buenos Aires en una ceremonia realizada en las inmediaciones.

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El discurso de Milei

El Presidente abrió el acto en el Palacio Libertad con un discurso de bienvenida. “Es un profundo honor para mí, como presidente, y para todos los argentinos celebrar la visita de su santidad León XIV a nuestro país”, expresó.

Destacó la presencia de dirigentes de distintos espacios: “Me alegra ver a todo el arco político aquí”. También afirmó que “la visita del papa León XIV trasciende diferencias y divisiones temporales y nos tiene que unir a los argentinos” y sostuvo que “es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”.

El mandatario dedicó además un párrafo a Francisco, a quien definió como una figura que dejó un vacío.

Javier MileiArgentinaLeon XIV
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