“Con el mate se dialoga sin palabras”: León XIV celebró en Paysandú la primera misa de su gira sudamericana

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Sociedad

Unos 40.000 fieles uruguayos, argentinos y brasileños acompañaron la ceremonia en el Parque París Londres. Este domingo el pontífice llega a la Argentina.

El papa León XIV encabezó este sábado en Paysandú la primera misa al aire libre de su gira por Sudamérica, ante unos 40.000 fieles que se congregaron en el Parque Municipal París Londres pese al frío y la llovizna. La ceremonia estuvo atravesada por un llamado a construir puentes y a fortalecer los vínculos entre las personas.

Es la primera visita de un pontífice a Uruguay desde 1988, cuando llegó Juan Pablo II. La elección de Paysandú no fue casual: la ciudad, de 90.000 habitantes, está ubicada sobre el río Uruguay, frente a la localidad entrerriana de Colón, lo que permitió la llegada de miles de argentinos del Litoral.

El cruce que no colapsó A contramano de las previsiones de las autoridades de ambos países, que anticipaban una peregrinación masiva por el puente Artigas, el paso fronterizo se desarrolló con fluidez durante la madrugada, sin demoras ni congestionamiento.

Los pronósticos se apoyaban en que sería el primer encuentro masivo del pontífice con los fieles argentinos de Entre Ríos, Santa Fe y el resto del Litoral, más alejados de Buenos Aires y Córdoba. La concurrencia de uruguayos también quedó por debajo de lo esperado, en el país más secularizado del continente.

Los que llegaron de madrugada Mirta cruzó el puente a las 2.30 y soportó el frío y la lluvia durante horas. Viajó desde Concordia, como muchos otros entrerrianos que llegaron al predio y se hicieron sentir con cánticos y banderas celestes y blancas.

“Vengo a buscar la alegría que anuncia el Papa”, contó, envuelta en su bandera, mientras intentaba acercarse al escenario. “Tengo fe y mucha ilusión. Es el primer Papa que veo en mi vida”, agregó.

Otros hicieron cálculos antes de salir. Nancy y Rubén viven en Zárate y recorrieron casi 300 kilómetros, pese a estar a media hora de Luján, donde el pontífice celebrará una misa durante su paso por la Argentina. “Saqué cuentas: tenía que dejar el auto a diez kilómetros, caminar, y al Papa lo iba a ver por pantalla. Nos convenía viajar”, explicó él, mientras acomodaba la reposera desde la que, un rato más tarde, saludaría a León XIV a menos de cinco metros de distancia.

En el predio también hubo argentinos que llegaron en bicicleta desde Villa Elisa, además de peregrinos de Perú y Brasil.

El recorrido en papamóvil El pontífice aterrizó en Paysandú pasadas las 9.30 y alrededor de las 10 llegó el momento más esperado: atravesó el predio en papamóvil, saludando a los fieles que le pedían bendiciones, gestos o apenas una mirada.

Una madre entrerriana, llegada con un contingente de Concordia, levantaba a su hija apoyada en una valla y le gritaba llorando que la bendijera. Otra corrió con un hijo de no más de cinco años en brazos para alcanzar un lugar donde el Papa pudiera verla.

Carlos llegó desde Gualeguaychú con su esposa y se emocionó cuando el pontífice llamó a la unidad y mencionó el mate como símbolo del encuentro. Juan, también de esa ciudad, no llevaba abrigo ni piloto para cubrirse de la llovizna: solo una gorra azul con las Islas Malvinas en el frente. “La fe y Malvinas siempre están”, dijo.

Dos horas antes de la llegada del Papa, la banda cristiana argentina Betania hizo cantar a los presentes.

La homilía: el mate, los puentes y Jacinto Vera “Con el mate se dialoga sin palabras”, fue una de las frases que León XIV dejó en su homilía, en una ceremonia que estructuró alrededor de símbolos locales y de un llamado a tender puentes y dejar de lado las divisiones.

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La figura central de la misa fue Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, considerado el padre de la iglesia uruguaya y beatificado por Francisco en 2023. “Recorrió estas tierras, llamando a la conversión”, señaló el pontífice sobre él.

La elección tiene un anclaje local preciso: Vera cumplió un papel clave durante la Defensa de Paysandú, el episodio de la guerra civil uruguaya de 1864 que marcó la historia de la ciudad.

Qué sigue Tras la misa, León XIV se trasladó a la basílica de Paysandú y alrededor del mediodía regresó a Montevideo, donde continuó con su agenda.