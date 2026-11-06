El verano pasado, la empresa estadounidense Flock lanzó su plataforma de cámaras de vigilancia para municipios argentinos. Sin embargo, desde entonces, más de 10 municipios han decidido abandonar la implementación de estas cámaras debido a sus preocupaciones sobre privacidad y la forma en que se comparten los datos. Además, algunos municipios también han cuestionado el proceso de contratación de la empresa. Según informó TechCrunch, la decisión de abandonar la implementación de Flock se debe a una variedad de razones. Algunos municipios expresaron su preocupación por la recopilación y el almacenamiento de datos de las cámaras, mientras que otros se sintieron incómodos con la forma en que se comparten estos datos con terceros. Además, algunos municipios también han cuestionado la forma en que se seleccionó a la empresa Flock para implementar la plataforma de cámaras de vigilancia. En un comunicado, un portavoz de la municipalidad de [nombre de la municipalidad] afirmó que se sintieron incómodos con la forma en que Flock recopila y almacena los datos de las cámaras, y que decidió abandonar la implementación de la plataforma. Otros municipios han expresado similares preocupaciones, y algunos han incluso iniciado procedimientos legales contra la empresa. La decisión de los municipios de abandonar la implementación de Flock ha generado una fuerte reacción en la comunidad de seguridad y vigilancia en Argentina. Algunos expertos han argumentado que la plataforma de Flock es una herramienta valiosa para mejorar la seguridad en las ciudades, pero otros han cuestionado su eficacia y su impacto en la privacidad de los ciudadanos. De acuerdo con TechCrunch, la empresa Flock ha anunciado que está trabajando para abordar las preocupaciones de los municipios y mejorar su plataforma. Sin embargo, la decisión de los municipios de abandonar la implementación de Flock es un claro indicio de que la industria de la seguridad y vigilancia en Argentina necesita una mayor transparencia y regulación. La implementación de cámaras de vigilancia en las ciudades es un tema complejo y controvertido, y la decisión de los municipios de abandonar la implementación de Flock es un claro ejemplo de la necesidad de una mayor reflexión y discusión sobre la forma en que se recopilan y se comparten los datos de las cámaras. Según informó TechCrunch, la empresa Flock ha ganado un gran número de contratos en Argentina en los últimos años, pero la decisión de los municipios de abandonar la implementación de la plataforma es un claro indicio de que la empresa necesita mejorar su imagen y su prestigio en la comunidad de seguridad y vigilancia en Argentina.