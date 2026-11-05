Milei equiparó socialismo y fascismo en la Cumbre Iberoamericana, ante la mirada de Sánchez

> Milei equiparó socialismo y fascismo en la Cumbre Iberoamericana, ante la mirada de Sánchez

Política

El saludo entre ambos fue breve y distante, el primer cara a cara después de semanas de cruces. El Presidente agradeció el respaldo de la cumbre al reclamo por Malvinas

05 de noviembre de 2026 a las 10:18 a. m.

05 de noviembre de 2026 a las 10:18 a. m.

El presidente Javier Milei pronunció este jueves un discurso centrado en su gestión y en los cuestionamientos al socialismo durante la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid. Lo hizo ante la presencia del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien protagonizó horas antes un saludo protocolar breve.

Fue el primer encuentro cara a cara entre ambos mandatarios, dos semanas después de que Milei calificara a Sánchez como “impresentable dictador” durante su anterior viaje a España.

El saludo La escena se produjo en la Galería de las Colecciones Reales, donde Sánchez recibió a los jefes de delegación junto al rey Felipe VI y al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Milei estrechó primero la mano del monarca, en un intercambio en el que ambos sonrieron. El saludo con Sánchez, en cambio, fue breve y sin gestos de cercanía, una secuencia que los medios españoles destacaron como una de las imágenes políticas de la jornada.

Antes del protocolo, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, había recibido a los mandatarios en la puerta del recinto. El auto que trasladaba al Presidente argentino llegó a las 8.50, hora de Madrid.

El discurso: “El socialismo es fascista en política” En su intervención ante el plenario, Milei dedicó escasas referencias a la comunidad iberoamericana y concentró el contenido en su gestión y en la equiparación entre socialismo y fascismo.

“Comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”, sostuvo, al argumentar que la coincidencia entre ambos no es casual.

Y agregó una referencia a su visita anterior: “Como dije días atrás aquí en Madrid, esa pretensión sigue viva en agendas que se denominan progresistas y que ganan terreno en Europa”.

Para cerrar ese tramo, recurrió a una fórmula atribuida al fascismo italiano: “La máxima fascista, todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, describe a los Estados socialistas”.

Antes de finalizar, agradeció el respaldo de la cumbre al reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas.

La posición del anfitrión Sánchez, por su parte, había orientado su discurso en otra dirección: apeló al diálogo y a la cooperación entre los países de la región, y defendió “el diálogo frente a la imposición”.

La jornada fue presidida por Felipe VI, acompañado por Sánchez y Allamand, y comenzó con un discurso del monarca.

El antecedente del conflicto El trasfondo del encuentro es una disputa diplomática que viene escalando. Dos semanas atrás, durante su anterior visita a Madrid, Milei dirigió los términos que motivaron la reacción oficial española. El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió entonces un comunicado en el que condenó “los insultos y calumnias dirigidos por Javier Milei al presidente del Gobierno, a España y a los españoles”.

Seguí leyendo Economía y Agro Caputo anunció la suspensión de embargos a las pymes hasta mayo de 2027 y propuso eliminar el impuesto a los sellos

“Es indigno que una persona que ostenta la más alta jefatura de una nación hermana realice visitas a nuestro país con el único objetivo de intentar fomentar un clima de polarización y violencia entre españoles y entre naciones hermanas como son la española y la argentina”, señalaba ese texto.

Durante aquel viaje, Sánchez respondió con un gesto propio: en la sede del PSOE se exhibió una pancarta de bienvenida al mandatario argentino firmada por “los zurdos y las zurdas”.

El contexto de la cumbre El encuentro iberoamericano se desarrolla en un escenario internacional atravesado por cambios geopolíticos y tensiones diplomáticas, con el objetivo declarado de recuperar protagonismo para la Comunidad Iberoamericana.