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Estados Unidos cambió de color: mapa interactivo de las elecciones
Los demócratas recuperaron el Senado y la Cámara y pasaron a tener más gobernadores que los republicanos. Qué pasó en cada estado, con votos y porcentajes, qué carreras siguen abiertas y por qué los votantes castigaron a Trump según los sondeos a boca de urna.
04 de noviembre de 2026 a las 03:58 p. m.
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