Los demócratas recuperaron el control del Congreso de los Estados Unidos y Trump gobernará dos años con mayorías adversas

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Política

El resultado del martes les dio las dos cámaras. El Presidente dijo estar “dispuesto a aceptar los resultados” y recordó que “no aparecía en la boleta”.

En juego estaban las 435 bancas de la Cámara baja y 35 de los 100 escaños del Senado. Según las proyecciones disponibles al cierre de esta nota, los demócratas y los independientes que responden a ese bloque suman alrededor de 54 lugares en el Senado contra 43 republicanos, con escaños aún sin definir. En la Cámara de Representantes, la ventaja también resulta clara, con más de 230 bancas proyectadas frente a unas 144, sobre una mayoría que se alcanza con 218.

Hasta esta elección, el Senado estaba en manos republicanas por 53 a 47.

La reacción del Presidente Trump se mostró “dispuesto a aceptar los resultados” y buscó despegarse del revés: “Yo no aparecía en la boleta”, señaló. Días antes de los comicios había anticipado que, en caso de una derrota, se convertiría en “el señor veto”, en alusión a la herramienta constitucional que le permite rechazar la legislación que apruebe el Congreso.

Esa es, precisamente, una de las vías que los analistas prevén para los próximos dos años, junto con el uso de órdenes ejecutivas.

Las explicaciones de la derrota republicana Desde el ala dura del oficialismo señalan como principal factor a la guerra en Irán y a sus consecuencias económicas. El conflicto dejó secuelas en los bolsillos de los votantes: la inflación y, en particular, el aumento del precio de la gasolina incidieron en la caída de imagen del Gobierno.

Hay además un dato estructural que los especialistas suelen citar. “En los últimos cien años los presidentes que llevan seis años de mandato pierden en un 90% de las veces el medio término y usualmente las dos cámaras. Se lo llama la comezón del sexto año”, apuntó el analista internacional Fabián Calle en declaraciones a TN.

Qué margen le queda a la Casa Blanca Para Calle, el Presidente “se concentrará en las áreas donde los presidentes estadounidenses tienen poder, o sea política exterior y seguridad nacional”, los terrenos donde la autoridad del Ejecutivo resulta menos dependiente del Congreso.

El consultor en comunicación política Erick Fajardo, asesor del condado de Arlington, en Virginia, planteó otro escenario posible: los intentos de judicializar al Presidente o a secretarios clave de su gabinete, como el secretario de Estado Marco Rubio o el titular de Defensa, Pete Hegseth.

Según su análisis, más allá de las trabas legislativas, la estrategia opositora se concentrará en la política migratoria y en la movilización callejera de cara a 2028. “Si no logran cumplir sus objetivos legislativos, van a meter presión al Gobierno, con un escenario a la europea”, sostuvo, y agregó: “Pero Trump ha planteado márgenes de maniobra. Es un negociador. Por otro lado, está el veto”.

Texas, el resultado que más repercutió Entre los triunfos demócratas al Senado figuran los de Roy Cooper en Carolina del Norte, Jon Ossoff en Georgia, Annie Andrews en Carolina del Sur, Chris Pappas en Nueva Hampshire y Sherrod Brown en Ohio. Pero el que concentró la atención fue el de Texas.

Allí, el demócrata James Talarico, de 37 años, se impuso al republicano Ken Paxton y obtuvo una banca que su partido no ganaba en ese estado desde 1988. La contienda fue, además, la elección no presidencial más cara de la historia del país: el empresario Elon Musk invirtió más de 200 millones de dólares para respaldar a Paxton.

También fue reelecto Jon Ossoff, de 39 años, el integrante más joven de la cámara alta. “Con victorias arrolladoras y contundentes, el pueblo estadounidense ha repudiado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente Donald Trump”, afirmó ante sus seguidores.

Del lado republicano hubo resultados que el oficialismo celebró, como la victoria de Ashley Moody en Florida, festejada por el gobernador Ron DeSantis.

La carrera por 2028 ya empezó El resultado abrió de inmediato la discusión sobre la sucesión presidencial. “La elección presidencial del 2028 está más que abierta todavía”, resumió Calle. Fajardo introdujo una advertencia: “Los demócratas ganaron más bancas, pero ahora habrá que ver si logran capitalizar el resultado”.

Dentro del campo opositor, los nombres de Talarico y Ossoff se incorporan a un escenario donde ya figuran la diputada Alexandria Ocasio-Cortez y la exvicepresidenta Kamala Harris. “Los demócratas deben apostar todo para convertir a Talarico en la cara moderada del partido ante el avance del ala socialista, que es dominante pero no es elegible a nivel de presidencia”, opinó Fajardo, en referencia a dirigentes como Ocasio-Cortez o Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán electo.

En el oficialismo, con Trump impedido constitucionalmente de buscar un tercer mandato, las miradas apuntan a dos figuras que no compitieron en estos comicios: el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance.

“Los demócratas van a atacar a quien ven con más posibilidades de capitalizar el caos, y ese es Marco Rubio. Lo van a llamar a declarar al Congreso. Rubio puede galvanizar el voto hispano y es la gran amenaza”, concluyó Fajardo.

Qué viene ahora El nuevo Congreso asumirá en enero. Con mayorías adversas en ambas cámaras, la agenda legislativa del Ejecutivo queda condicionada, al tiempo que la oposición gana capacidad de investigación a través de las comisiones parlamentarias.