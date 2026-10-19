Kicillof y Espinoza encabezaron un multitudinario acto por el Día de la Lealtad Peronista

> Kicillof y Espinoza encabezaron un multitudinario acto por el Día de la Lealtad Peronista

Política

Más de 20 mil personas participaron de la convocatoria realizada en La Matanza, con la presencia del gobernador bonaerense, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Fernando Espinoza. Hubo fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei,

La Matanza fue escenario de un multitudinario acto por el Día de la Lealtad Peronista, que reunió a más de 20 mil personas, de acuerdo con las cifras difundidas por los organizadores. La convocatoria se desarrolló en el estadio del Polideportivo Juan Domingo Perón y estuvo encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicegobernadora Verónica Magario; y el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza.

La conmemoración del 17 de octubre congregó a representantes de organizaciones sindicales, dirigentes de la CGT y las CTA, intendentes bonaerenses, funcionarios provinciales y municipales, agrupaciones juveniles y organizaciones sociales. El encuentro tuvo un marcado contenido político, atravesado por los cuestionamientos a la administración nacional y la convocatoria a reorganizar el peronismo con vistas al próximo escenario electoral.

Durante su intervención, Espinoza reivindicó las banderas históricas del movimiento fundado por Juan Domingo Perón y destacó la participación de distintos sectores de la comunidad.

“El pueblo de La Matanza salió a la calle a recibir a nuestro querido gobernador Axel en este nuevo Día de la Lealtad”, expresó el jefe comunal, quien también resaltó la presencia de jóvenes, trabajadores, docentes, jubilados y representantes de clubes de barrio y entidades de bien público.

Críticas al Gobierno nacional Uno de los ejes centrales de los discursos estuvo vinculado con la situación económica y social del país. En ese contexto, Espinoza formuló duros cuestionamientos a las políticas implementadas por el presidente Javier Milei.

“Hay que cambiar el rumbo económico y social”, sostuvo, y agregó: “Hoy se sintió muy fuerte que la gente no da más y que nuestro pueblo dice: basta con este gobierno desastroso de Milei”.

El intendente planteó además la necesidad de impulsar una renovación del movimiento justicialista, recuperando sus principios históricos e incorporando las demandas de las nuevas generaciones.

“Está renaciendo un nuevo peronismo para volver a los principios y a las fuentes del peronismo y adaptarse a los sueños de las nuevas generaciones, de las y los jóvenes de hoy. Y eso es lo que estamos interpretando”, afirmó.

Por su parte, Kicillof agradeció a Espinoza y Magario por la organización del encuentro y destacó el significado político de la convocatoria realizada en La Matanza.

“Estoy muy agradecido con Fernando y con Verónica, porque acá, en La Matanza, Capital Nacional del Peronismo, hay un pueblo que da la batalla, que da la lucha, que lo hace con optimismo, con alegría y que no lo han vencido”, manifestó el mandatario provincial.

En otro tramo de su intervención, el gobernador señaló: “En La Matanza se late tanto la crisis, con lo dura que es, como por dónde viene la salida, y por eso tenía que ser acá el 17 de octubre”.

También vinculó la celebración con el futuro político del espacio: “Fue un acto y una fiesta, pero también el comienzo de un camino que va a terminar en una victoria”.

La unidad como eje de la reconstrucción política Espinoza dedicó buena parte de su discurso a plantear la necesidad de ampliar las bases del peronismo y conformar un frente político que incorpore a sectores provenientes de otras tradiciones partidarias y sociales.

“El peronismo va a ser la columna vertebral de un gran frente amplio electoral, donde abracemos a los radicales nacionalistas, a los socialistas nacionales, a los vecinalistas y a los apolíticos que todavía no se dieron cuenta”, expresó.

Seguí leyendo Política Kicillof, Magario y Espinoza encabezarán en La Matanza el acto por el Día de la Lealtad

En ese mismo sentido, convocó a empresarios, comerciantes, productores rurales y representantes de las economías regionales a participar de ese espacio.

El intendente propuso, además, incorporar la unidad como una nueva bandera del movimiento justicialista, junto con sus principios históricos.

“Desde La Matanza, decimos que hay que crear una cuarta bandera en el movimiento peronista, y esa bandera es la unidad, la unidad, la unidad”, enfatizó.

Durante el encuentro también hubo referencias a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Espinoza le expresó su respaldo y sostuvo: “Cristina es inocente, está injustamente presa, porque siempre se enfrentó a los grupos concentrados del poder económico de este país y defendió los intereses del pueblo y de las mayorías populares”.

El mensaje de Magario La vicegobernadora Verónica Magario también participó de la conmemoración y vinculó el significado histórico del 17 de octubre con los desafíos actuales del peronismo.

“Hace 81 años, hombres y mujeres realizaron aquella gesta histórica porque fue Perón quien supo interpretar sus necesidades y ampliar sus derechos”, recordó.

Magario cuestionó la orientación económica del Gobierno nacional y convocó a fortalecer el trabajo territorial del justicialismo.

Seguí leyendo Política Fernando Espinoza fue reelecto al frente de la FAM y los intendentes reclamaron a Milei un cambio de rumbo económico

“Hoy, frente a un plan económico que vino a destruir el trabajo de los argentinos, tenemos el compromiso de militar en cada rincón para cambiar este presente oscuro por un futuro inclusivo para todos y todas”, afirmó.

Espinoza proyectó a Kicillof hacia la Presidencia Uno de los momentos de mayor contenido político del acto llegó cuando Espinoza hizo una referencia directa a las elecciones presidenciales de 2027 y manifestó su respaldo a una eventual postulación de Axel Kicillof.

“Este 17 de octubre tiene que ser la línea de largada de lo que va a pasar el año que viene. Vamos a generar un presidente que escuche, que defienda los intereses de las mayorías populares, la educación pública y la universidad pública”, expresó.

En el cierre de su intervención, el presidente de la FAM fue todavía más explícito al señalar: “Un nuevo presidente con un nuevo peronismo, que está renaciendo a la faz de la tierra y que le va a devolver a todas las argentinas y argentinos una patria grande y un pueblo feliz”.

Finalmente, Espinoza concluyó: “Y creo firmemente que ese nuevo presidente está hoy acá, en nuestra tierra santa peronista, La Matanza”, en una referencia directa al gobernador bonaerense.