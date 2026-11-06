Crisis sin precedentes en Paraguay: Peña renunció, el Congreso no le dio curso a la dimisión y hoy se defiende en el juicio político

> Crisis sin precedentes en Paraguay: Peña renunció, el Congreso no le dio curso a la dimisión y hoy se defiende en el juicio político

Política

La Cámara de Diputados aprobó la acusación por unanimidad mientras el mandatario anunciaba su salida. Sin quorum para tratar la renuncia, sigue formalmente en el cargo.

Paraguay atraviesa una crisis institucional de características inéditas. El presidente Santiago Peña anunció su renuncia el jueves al mediodía, pero el Congreso no pudo darle curso por falta de quorum. Mientras tanto, el Senado se constituyó en tribunal y este viernes el mandatario debe presentarse a ejercer su defensa en el juicio político.

l origen de todo es el colapso de Ueno Bank, el mayor banco digital del país, intervenido la semana pasada por el Banco Central y cuyo cierre dejó sin acceso a sus ahorros a millones de depositantes. La acusación contra Peña es por presunto mal desempeño de funciones y conflicto de intereses, por sus vínculos accionarios previos con la entidad.

Una jornada con dos mecanismos en pugna El jueves transcurrió con una secuencia que terminó dejando al país en una situación constitucional inusual.

Mientras los diputados debatían el pedido de juicio político, Peña difundió al mediodía un video en la red social X en el que anunciaba su dimisión. Lejos de frenar el proceso, la Cámara baja aprobó la acusación por unanimidad, con 78 votos.

Luego llegó el momento decisivo. El Congreso debía reunirse en sesión conjunta para tratar la renuncia, un paso indispensable para declarar la vacancia del cargo y activar el mecanismo de sucesión. Esa sesión se levantó por falta de quorum: los diputados del Partido Colorado, la fuerza del propio Peña, no dieron el número mientras ganaba terreno la postura de rechazar la dimisión.

El resultado es que Peña permanece formalmente en la Presidencia y el juicio político sigue plenamente vigente.

La disputa gira en torno a dos artículos de la Constitución con consecuencias distintas: el 202, que regula la renuncia, y el 225, que fija el procedimiento de juicio político, con acusación de Diputados y decisión del Senado.

El giro de la noche Horas después de anunciar su salida, Peña volvió sobre sus pasos. El jueves por la noche comunicó que enfrentará el proceso y ejercerá su derecho a la defensa, y que aportará información para esclarecer el caso Ueno Bank.

Según el cronograma, el Senado lo citó para este viernes a las 10. El mandatario pidió una prórroga de 72 horas para preparar su defensa y, al cierre de esta nota, aguardaba la respuesta de la Cámara alta. Esta mañana publicó una fotografía junto a sus abogados mientras reclamaba esa extensión del plazo.

Los números del juicio

Para destituirlo, el Senado necesita 30 de los 45 votos. De concretarse, Peña perdería la inmunidad parlamentaria y quedaría expuesto a un eventual proceso penal.

El antecedente que todos miran en Asunción es el de Fernando Lugo, en 2012: Diputados aprobó el juicio político el 21 de junio con 76 votos sobre 80 y al día siguiente el Senado lo destituyó por 39 contra 4, en un procedimiento que se resolvió en menos de 48 horas y que le concedió apenas dos horas para preparar su defensa. Peña sería el segundo presidente paraguayo en enfrentar este mecanismo.

La posición del titular del Congreso Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Congreso y también del Partido Colorado, planteó una salida distinta: aceptar la renuncia en lugar de avanzar con el juicio.

“Lo más sano es tratar y liquidar su renuncia”, sostuvo en declaraciones a la radio 1020 AM. Y agregó: “Ya teniendo su renuncia, lo más lógico es aceptarla y no exponer a la ciudadanía a estar en vilo. Se puede tratar su renuncia, pero debe haber un acuerdo de ambas cámaras, de los líderes y vicelíderes”.

En su lectura, el pedido de prórroga del mandatario se explica por “la terquedad” de un sector de opositores y de disidentes colorados.

Del otro lado, la senadora liberal Celeste Amarilla afirmó que el propio Núñez le confirmó que, al no haberse completado el trámite de la renuncia, el juicio político mantiene plena vigencia. La diputada Rocío Vallejo, por su parte, pidió no aceptar la dimisión y dar prosecución formal al proceso, al recordar el daño patrimonial que sufrieron los ahorristas.

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Un organismo público entre los damnificados En paralelo, la lista de perjudicados por el colapso del banco sumó un nombre institucional. El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, un ente autárquico equivalente al Senasa argentino, presentó una denuncia contra los directivos de Ueno Bank para que se investiguen presuntos hechos punibles vinculados con la administración de sus fondos.

Según el documento revelado por el diario La Nación de Paraguay, el organismo mantenía 40.000 millones de guaraníes depositados en la entidad, distribuidos en partes iguales entre una caja de ahorro a la vista y un plazo fijo. Al cambio oficial, unos 6,4 millones de dólares.

Qué está en juego El caso dejó a millones de depositantes sin acceso a sus cuentas y derivó en protestas en las calles de Asunción. A las consecuencias financieras se sumó la dimensión política: la acusación contra Peña se apoya en su participación accionaria en Ueno Holding, que mantuvo hasta marzo de 2025, cuando vendió su parte.