Fernando Espinoza reclamó una recomposición salarial y cuestionó la política económica de Milei

> Fernando Espinoza reclamó una recomposición salarial y cuestionó la política económica de Milei

Política

Tras recorrer San Pedro, Ramallo y San Nicolás, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios advirtió sobre la caída del consumo y las dificultades que, según señaló, atraviesan las economías regionales.

03 de noviembre de 2026 a las 02:41 p. m.

03 de noviembre de 2026 a las 02:41 p. m.

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, realizó una recorrida por tres ciudades de la Segunda Sección Electoral bonaerense, durante la cual mantuvo encuentros con productores, comerciantes, trabajadores, jubilados y representantes de distintos sectores de la comunidad. Tras visitar San Pedro, Ramallo y San Nicolás, reclamó una recomposición urgente de los ingresos familiares y cuestionó las consecuencias de la política económica del Gobierno nacional.

En el marco de esa actividad, Espinoza sostuvo que es necesario recuperar el poder adquisitivo de los hogares y fortalecer las economías regionales, al considerar que la caída del consumo, el incremento de las tarifas y las dificultades que enfrentan distintos sectores productivos están afectando la actividad económica del interior bonaerense.

"Caminar y mirarnos a los ojos con nuestras vecinas y vecinos es la mejor forma de gobernar, hay que escuchar de primera mano qué país quieren y sueñan los sectores agrícolas, ganaderos, industriales, turísticos y productivos de la región", expresó el dirigente peronista.

A partir de los encuentros mantenidos durante la recorrida, afirmó que el interior provincial debe ocupar un lugar central en las políticas de desarrollo económico.

"Después de hablar con los pequeños y medianos productores, con los sectores de las economías regionales, con los comerciantes, con los trabajadores y las vecinas y vecinos, quedó claro que en la nueva Argentina que vamos a construir entre todos, hay que potenciar el protagonismo del interior bonaerense", manifestó.

La situación de las economías regionales

Uno de los puntos de la recorrida fue San Pedro, donde Espinoza tomó contacto con sectores vinculados con la producción de viveros y cítricos, dos actividades características de la economía local.

Según relató, los productores y comerciantes le transmitieron su preocupación por la disminución de las ventas, la reducción de la rentabilidad y el aumento de los costos de funcionamiento.

"En San Pedro, la ciudad de los viveros, de los cítricos, las ventas cayeron, bajó la rentabilidad y aumentaron mucho los costos fijos, como la luz, el gas y el gasoil", señaló.

El intendente también visitó un merendero comunitario, donde, según indicó, le informaron que la demanda de asistencia alimentaria había aumentado más del 100%.

Espinoza vinculó estas situaciones con las medidas económicas del Gobierno nacional y sostuvo que sus consecuencias están afectando tanto a los productores como a los trabajadores.

El reclamo por los ingresos de los jubilados

En Ramallo, el presidente de la FAM visitó un centro de jubilados y recogió testimonios sobre las dificultades económicas que atraviesan los adultos mayores.

De acuerdo con su descripción, los participantes del encuentro manifestaron preocupación por la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos y el aumento de los gastos cotidianos.

"En Ramallo, visitamos un centro de jubilados, nos contaron que el deterioro en la calidad de vida es generalizado", expresó Espinoza.

El dirigente agregó que, según los testimonios recibidos, numerosos jubilados de la región necesitan continuar trabajando para complementar sus ingresos.

"Acá, en el interior productivo de la Provincia la mayoría de los jubilados tienen que seguir trabajando para poder sobrevivir. Hay que volver a inyectar dinero en los hogares", afirmó.

Críticas por las tarifas y la caída del consumo

Fernando Espinoza en el Centro de Junbilados de Ramallo. La recorrida también incluyó San Nicolás, donde Espinoza dialogó con feriantes que desarrollan su actividad en las inmediaciones del Santuario de la Virgen del Rosario.

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Según manifestó, los comerciantes le señalaron que, durante la celebración religiosa del 25 de septiembre, se registró una mayor afluencia de visitantes, pero una importante disminución de las ventas.

"El último 25 de septiembre, que es el día de la Virgen de San Nicolás, hubo más visitantes pero las ventas cayeron en más de un 60%", sostuvo.

Espinoza también cuestionó la exclusión de San Nicolás del régimen de Zona Fría y aseguró que esa decisión provocó un incremento en las facturas de gas de numerosos hogares.

Según los datos mencionados por el intendente, la medida alcanzó a más de 44.000 familias, con aumentos tarifarios del 50%. Además, afirmó que cerraron más del 40% de los comercios de la zona.

Estas cifras fueron difundidas por el dirigente durante su recorrida y forman parte de su evaluación sobre la situación económica de la región.

En términos generales, Espinoza atribuyó el deterioro de la actividad económica a las políticas implementadas por la administración de Javier Milei.

"Lo que se nota claramente en esta región noreste de la provincia de Buenos Aires es el deterioro en la calidad de vida de las vecinas y vecinos a causa del plan económico de Milei", expresó.

En ese sentido, mencionó entre sus cuestionamientos el incremento de las tarifas, la apertura de las importaciones, el cierre de industrias, la desocupación y el endeudamiento de las familias.

Un frente electoral más amplio y el respaldo a Kicillof

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Además de sus planteos económicos, Espinoza se refirió al escenario político y a la construcción de una alternativa electoral de cara a 2027.

El dirigente consideró necesario ampliar la convocatoria hacia sectores que actualmente no forman parte del peronismo y promover una nueva etapa de organización política.

"Vamos a seguir organizando la esperanza, desde un nuevo peronismo que sepa interpretar los sueños de las nuevas generaciones, escuchar, aprender, corregir los errores y pensar juntos las soluciones para cada sector productivo del país", sostuvo.

En esa línea, planteó que la estrategia electoral debe contemplar acuerdos con otras fuerzas y espacios políticos.

"Hay que abrir las puertas a otros sectores y construir un gran frente electoral que vaya más allá del peronismo", afirmó.

Finalmente, Espinoza expresó su respaldo al gobernador bonaerense Axel Kicillof como eventual candidato presidencial para las próximas elecciones nacionales.

"Seguiremos impulsando nuevas propuestas para una nueva Argentina, en la que, a partir del 10 de diciembre de 2027, vamos a tener un nuevo presidente y ese presidente es Axel Kicillof", manifestó.