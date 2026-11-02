El PRO de la Segunda Sección se reagrupa con la mira en 2027 y recibió el respaldo de Mauricio Macri

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Pergamino

Intendentes, legisladores y concejales de los 15 distritos de la sección se reunieron en la sede bonaerense del partido. El expresidente Mauricio Macri pasó a saludar a los dirigentes y les pidió concentrarse en la gestión y en mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El PRO de la Segunda Sección Electoral mostró este lunes 2 de noviembre una foto política que hacía tiempo no se veía. Intendentes, legisladores y concejales de los 15 distritos que integran la región se reunieron en la sede bonaerense del partido para comenzar a ordenar el camino hacia las elecciones de 2027. La jornada tuvo, además, una presencia de especial significado político: el expresidente Mauricio Macri pasó a saludar a los dirigentes, compartió su visión sobre el escenario actual y dejó un mensaje centrado en la gestión, el trabajo y la necesidad de fortalecer los equipos de gobierno.

Del encuentro participaron representantes de Zárate, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Rojas, Colón, Arrecifes, Pergamino, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Exaltación de la Cruz, San Andrés de Giles, Salto y Baradero.

La convocatoria tuvo como principal objetivo fortalecer la estructura territorial del PRO, defender los municipios que actualmente gobierna y comenzar a construir una estrategia que le permita volver a competir por la gobernación bonaerense.

Macri pidió concentrarse en la gestión

La presencia de Mauricio Macri fue uno de los momentos destacados de la jornada. El expresidente mantuvo un intercambio con los dirigentes de la Segunda Sección, durante el cual realizó un repaso de las dificultades que atraviesa el mundo y planteó la necesidad de concentrar los esfuerzos en las responsabilidades de gobierno.

En ese sentido, pidió a los referentes del partido que continúen trabajando para que los vecinos de los municipios administrados por el PRO puedan vivir cada vez mejor.

"De los recursos escasos hay que tratar de hacer planes y generar equipos", expresó Macri, al poner el acento en la importancia de la planificación y la capacidad de gestión en un contexto de limitaciones económicas.

También se refirió a las discusiones internas y a las especulaciones propias de la actividad política. Frente al debate sobre la conveniencia de participar o no de determinadas negociaciones, dejó en claro cuál es su prioridad: "Si rosca sí o rosca no, yo prefiero ocuparme del trabajo, como el trabajo que hacen nuestros intendentes".

El expresidente consideró que los próximos meses serán importantes para comprender con mayor claridad cómo evolucionará el escenario político y cuáles serán las condiciones para las decisiones futuras.

En ese contexto, definió el papel que, a su entender, debe desempeñar su partido: "El PRO es la reserva de equilibrio, normalidad y sentido común".

Sus palabras estuvieron orientadas a reforzar el perfil de gestión del espacio y a destacar el trabajo de los intendentes como uno de sus principales activos políticos.

Defender los municipios y volver a competir por la Provincia

El eje de la conversación entre los dirigentes fue cómo construir un armado territorial sólido que permita al PRO recuperar protagonismo en la provincia de Buenos Aires y proyectarse hacia las elecciones del año próximo.

"Supimos hacerlo", repitieron varios de los participantes en referencia al triunfo de María Eugenia Vidal en 2015, un antecedente que el partido considera una demostración de que es posible volver a disputar la gobernación bonaerense.

Cristian Ritondo, presidente del PRO provincial, estableció como prioridad defender los municipios que actualmente administra el partido. Según su planteo, conservar esos gobiernos locales constituye el punto de partida para avanzar posteriormente sobre otros distritos de la Segunda Sección.

La convocatoria fue uno de los aspectos que más destacaron los participantes. La presencia de representantes de los 15 distritos fue interpretada como una señal de vitalidad de la estructura partidaria, después de un período en el que el PRO parecía haber perdido peso dentro del escenario político regional.

El encuentro buscó mostrar que, más allá de las dificultades y los cambios producidos en el mapa político, el partido mantiene una organización territorial sobre la cual pretende construir su estrategia electoral.

La mirada de Javier Martínez desde Pergamino

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El intendente de Pergamino, Javier Martínez, participó activamente de la reunión y ofició de anfitrión junto con los demás jefes comunales que el PRO tiene en la sección.

Durante el intercambio, Martínez aportó su visión sobre las demandas que recibe de los vecinos y la necesidad de construir acuerdos políticos amplios.

Según explicó, son los propios ciudadanos quienes le plantean la importancia de actuar con generosidad al momento de definir listas y alianzas electorales, con el objetivo de evitar un regreso del kirchnerismo al gobierno.

El jefe comunal sostuvo que ese reclamo ya no se limita a las realidades particulares de cada municipio, sino que también se proyecta sobre la necesidad de recuperar la provincia de Buenos Aires.

Su intervención puso sobre la mesa una de las cuestiones que deberá resolver el PRO de cara a 2027: cómo combinar la defensa de su identidad partidaria con la construcción de acuerdos que le permitan ampliar su competitividad electoral.

Los problemas de la Segunda Sección

Más allá de las definiciones políticas, el encuentro también permitió analizar situaciones concretas que atraviesan los municipios de la región, particularmente aquellas vinculadas con la relación entre los gobiernos locales y la administración provincial.

Uno de los planteos estuvo relacionado con las dificultades para avanzar en obras públicas. El intendente de Arrecifes expuso los inconvenientes que enfrenta para habilitar la obra del hospital y las trabas que, según manifestó, encuentra en distintas instancias del Gobierno bonaerense para destrabar esa situación.

La seguridad fue otro de los temas centrales de la conversación.

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El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, relató un episodio delictivo con toma de rehenes ocurrido en el centro de su ciudad y aseguró que la situación no habría podido resolverse sin la intervención del municipio.

A partir de ese caso, describió las responsabilidades que los gobiernos locales terminan asumiendo en materia de seguridad, pese a tratarse de una competencia provincial.

Entre ellas mencionó el financiamiento de repuestos, combustible, patrulleros y centros de monitoreo, gastos que, según señaló, deben afrontar los municipios con sus propios recursos.

El planteo reflejó una preocupación compartida por los intendentes de la sección: la necesidad de responder a las demandas de los vecinos en áreas donde las responsabilidades corresponden formalmente a la Provincia, pero donde los gobiernos locales terminan teniendo una intervención directa.

Una señal política hacia 2027

La reunión dejó planteadas dos líneas de trabajo para los próximos meses. Por un lado, fortalecer la organización territorial, sostener los municipios gobernados por el PRO y preparar una estrategia que permita ampliar su representación. Por otro, reivindicar la gestión local como principal carta de presentación ante la sociedad.

En ese marco, la presencia de Mauricio Macri aportó un mensaje político que atravesó buena parte del encuentro: priorizar el trabajo concreto por encima de las discusiones partidarias y demostrar capacidad para administrar recursos escasos.