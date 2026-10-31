La Libertad Avanza reunió a sus coordinadores de la Segunda Sección Electoral en Carmen de Areco

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Pergamino

Con la participación del pergaminense Ezequiel Saccani, coordinador seccional, el espacio político avanzó en la organización territorial y la planificación de su trabajo en los municipios de la región. El encuentro se desarrolló con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

La Libertad Avanza continúa trabajando en su organización territorial en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, los coordinadores distritales de la Segunda Sección Electoral se reunieron este sábado 31 de octubre en Carmen de Areco, con el objetivo de fortalecer la articulación entre los distintos municipios y avanzar en la planificación política del espacio.

De la jornada participó el pergaminense Ezequiel Saccani, quien se desempeña como coordinador de La Libertad Avanza en la Segunda Sección Electoral.

La reunión formó parte de las actividades de organización que el espacio desarrolla en territorio bonaerense bajo la conducción provincial de Sebastián Pareja. El propósito es consolidar los equipos locales, fortalecer el vínculo entre los referentes distritales y dar continuidad al trabajo que se viene realizando en cada comunidad.

La mirada puesta en 2027

Uno de los ejes del encuentro fue la planificación política de cara a las elecciones de 2027. La Libertad Avanza busca consolidar su presencia en los municipios bonaerenses y avanzar en la construcción de una alternativa política para la provincia.

En ese contexto, el espacio también plantea como objetivos impulsar una transformación en el territorio provincial y acompañar el proyecto de reelección del presidente Javier Milei.

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La coordinación de la Segunda Sección Electoral forma parte de esa estrategia, orientada a extender las ideas y propuestas de La Libertad Avanza a los distintos distritos de la región.

Trabajo conjunto entre los distritos

Desde la coordinación seccional destacaron el compromiso de los equipos locales y la tarea cotidiana de quienes sostienen la presencia del espacio en los municipios.