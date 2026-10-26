Con balance aprobado, Lucio Tezón seguirá al frente de la Cooperativa Eléctrica

Pergamino

La asamblea constituyó una instancia institucional relevante para la Cooperativa, tanto por la aprobación del balance como por la definición de las autoridades responsables de conducir la entidad durante el próximo período.

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó adelante una nueva asamblea en la que quedó aprobado el balance de la entidad. Durante el encuentro también se definieron las autoridades que estarán al frente del Consejo de Administración durante el nuevo ejercicio, con la reelección de Lucio Tezón como presidente y la designación de Patricio D'ottavio como vicepresidente.

De esta manera, Tezón continuará al frente de la institución, dando continuidad al trabajo desarrollado por el Consejo de Administración. Por su parte, D'ottavio ocupará la vicepresidencia en esta nueva etapa de conducción.

La asamblea constituyó una instancia institucional relevante para la Cooperativa, tanto por la aprobación del balance como por la definición de las autoridades responsables de conducir la entidad durante el próximo período.

La Cooperativa Eléctrica cumple un papel central en la prestación de servicios para Pergamino y mantiene una presencia importante en la vida cotidiana de la comunidad. En ese marco, la continuidad de sus autoridades representa un nuevo capítulo en la gestión de la institución, que deberá afrontar los desafíos vinculados con el funcionamiento de los servicios y el desarrollo de sus actividades.