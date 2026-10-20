Milei volvió a meterse en la campaña brasileña: cruzó a Lula a nueve días del balotaje con Flavio Bolsonaro

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Política

El Presidente citó una entrevista del mandatario brasileño para acusarlo de “machirulo” y deslizó una advertencia sobre el resultado electoral.

A nueve días del balotaje que definirá la elección presidencial en Brasil, Javier Milei volvió a intervenir en la campaña del país vecino con un ataque a Luiz Inácio Lula da Silva, que competirá el 25 de octubre contra el senador Flavio Bolsonaro, el candidato al que el mandatario argentino respalda abiertamente.

El disparador fue un recorte de una entrevista que Lula brindó el lunes por la noche en SBT News, difundida días después de que el Parlamento brasileño sancionara la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, una de las banderas del actual gobierno.

La frase, el recorte y la respuesta En esa entrevista, Lula sostuvo: “La mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa, lo que significa más trabajo”. El planteo apuntaba a graficar que en Brasil son mayoritariamente las mujeres quienes están a cargo de las tareas de cuidado.

Milei tomó el fragmento y publicó: “Los progres machirulos”. Luego amplió: “Después acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes”. Y cerró con una advertencia dirigida al proceso electoral: “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón”.

Esa última acusación tiene un antecedente directo. Fue la misma que formuló Jair Bolsonaro contra Lula en 2022, cuando buscaba la reelección y perdió frente al actual presidente. El expresidente cumple hoy una pena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado en enero de 2023: según la sentencia de la Corte Suprema brasileña, lideró una trama para impedir la asunción de Lula mediante el desconocimiento del resultado y la organización de un grupo que promovió la toma del Palacio del Planalto y de otras sedes institucionales en Brasilia.

Tras la condena de su padre en 2025, Flavio Bolsonaro emprendió la carrera presidencial con el objetivo de frustrar la reelección de Lula, de casi 81 años.

La motosierra como argumento de campaña, pero en contra La intervención argentina en la campaña brasileña funciona en dos direcciones. El viernes pasado, el equipo de Lula utilizó la política económica de Milei como advertencia para desalentar el voto a Bolsonaro.

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“La motosierra de Milei, en la Argentina, ya ha sumido a casi la mitad de los argentinos en la miseria. No es un ejemplo para Brasil. Cuando Flávio Bolsonaro habla de recortes, de tijeretazo, el gasto que quiere cortar es usted”, señalaba el posteo del comando de campaña, que incluyó además frases como “tienen que comer carne de burro para sobrevivir”.

Una relación bilateral congelada Milei ya había apoyado a Bolsonaro antes de la primera vuelta y había dirigido insultos a Lula. Desde el Gobierno argentino esperan que la economía más grande de la región, principal socio del Mercosur, se sume a la denominada “ola azul” de gobiernos de derecha, bajo el eje que lidera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El vínculo bilateral, mientras tanto, atraviesa su punto más bajo: Brasilia redujo la relación al nivel de encargados de negocios y los embajadores de ambos países aguardan instrucciones para regresar a sus puestos. Los contactos institucionales continúan, aunque el canal político entre ambos mandatarios está cerrado.

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Tras el triunfo de Bolsonaro en la primera vuelta del 4 de octubre, Milei lo saludó públicamente: “Felicitaciones, querido amigo Flavio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Flavio Bolsonaro y Lula Da Silva van por el balotaje Los números: empate técnico El relevamiento más reciente de Datafolha, encargado por O Globo, ubica a Bolsonaro en primer lugar con el 51% de intención de voto y a Lula en segundo con el 49%. El sondeo de Quaest arroja las mismas cifras. En ambos casos, la diferencia queda dentro del margen de error, lo que configura un empate técnico.