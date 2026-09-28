Causa Adorni: el fiscal amplió 14 años la investigación y ordenó verificar las billeteras de bitcoin del exfuncionario

Política

Pollicita dispuso reconstruir el patrimonio del matrimonio desde 1998 y citó al abogado defensor a firmar las ocho direcciones ante peritos de la Policía Federal.

El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió el rango temporal de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y ordenó verificar sus billeteras virtuales de bitcoin, preservadas por claves secretas que el propio acusado entregó a la Justicia en un sobre lacrado.

La decisión llega después de que Adorni presentara la semana pasada su escrito en respuesta al requerimiento de justificación patrimonial. Ahora, el fiscal dispuso reconstruir los ingresos y el patrimonio de su matrimonio con Bettina Angeletti desde que cada uno alcanzó la mayoría de edad: el 28 de febrero de 1998, en el caso de él, y el 10 de octubre de 2000, en el de ella. Hasta ahora, la pesquisa abarcaba el período iniciado el 1° de enero de 2012.

Por qué se amplió el período investigado La ampliación responde directamente a la explicación de la defensa. En el escrito que el abogado Matías Ledesma entregó a la Justicia, se sostuvo que el capital que Adorni aplicó a la compra de bitcoins a partir de 2014 provenía de un ahorro familiar consolidado durante años con el producto de la actividad profesional de ambos cónyuges. Para corroborar esa versión, Pollicita dispuso una batería de medidas sobre el período 1998-2011, el tramo que hasta ahora quedaba fuera del expediente.

El fiscal pidió a la Anses la historia laboral completa de ambos, con aportes, remuneraciones, empleadores y la actividad que hubieran ejercido como autónomos o monotributistas. A los registros de la Propiedad Inmueble porteño y bonaerense les requirió todos los inmuebles que tuvieron a su nombre, con los datos de las escrituras y los escribanos intervinientes, y a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor, los vehículos registrados. También consultó a la Inspección General de Justicia y a su par bonaerense si integraron sociedades, asociaciones o fundaciones, y a los consejos profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad y la provincia si ambos estuvieron matriculados.

Secreto fiscal, blanqueos y compras de dólares durante el cepo Pollicita le solicitó además al juez federal Ariel Lijo que amplíe el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti para ese período. Con esa autorización, ARCA deberá informar sus declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, los regímenes en los que estuvieron inscriptos y la información aportada por terceros, además de precisar si adhirieron a blanqueos o moratorias, con el detalle de los bienes y montos exteriorizados.

El fiscal pidió también el detalle de todas las compras de dólares registradas, validadas o rechazadas a nombre de ambos entre 2011 y 2015 —es decir, durante el cepo cambiario—, con el destino que declararon y el resultado de la validación del organismo.

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Cómo será la apertura de las billeteras virtuales Adorni informó la existencia de ocho direcciones de bitcoin con las que, según su versión, habría operado antes de llegar a la función pública, entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018. La liquidación de esas criptomonedas le habría reportado 591.544,61 dólares, el dinero con el que justificó los dólares en efectivo que incluyó como "venta de activos" en su declaración jurada inicial de 2023, posteriormente rectificada.

La defensa acompañó actas según las cuales Adorni firmó las ocho direcciones ante el escribano Flavio Murruni y entregó a Ledesma, en un sobre cerrado y lacrado, las claves privadas, que solo podrán abrirse por orden judicial.

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Para verificarlas, Pollicita convocó al abogado a presentarse en la fiscalía con el perito de parte, el sobre y una computadora portátil propia. Allí, el especialista de la defensa deberá ingresar a las billeteras mediante programas como Sparrow o Electrum y firmar, en cada una de las ocho direcciones, un mensaje que la fiscalía le entregará en ese mismo momento. Luego, personal técnico de la Policía Federal hará una verificación criptográfica de cada firma y dejará constancia del resultado.