"Tenemos un amigo que tiene la enorme suerte de tener un avión": la explicación de Malena Galmarini por el viaje a Barbados

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Política

La senadora provincial defendió las vacaciones en jet privado junto a Sergio Massa y las contrastó con un estilo de vida que describió como austero.

La senadora provincial Malena Galmarini habló públicamente del viaje a Barbados que realizó junto a Sergio Massa en un avión privado y defendió la decisión. "Tenemos un amigo de hace muchísimo tiempo que tiene la enorme suerte de tener un avión", explicó, sin nombrarlo. Por ese viaje fue denunciada.

Las declaraciones, formuladas en el programa que conduce Nancy Pazos por C5N, se viralizaron durante el fin de semana. La periodista le preguntó si el viaje no había sido una exageración como celebración por los 30 años de casados. "¿Por qué?", respondió la expresidenta de AySA.

La defensa: "No salimos a comer, no vamos al teatro" Galmarini fundamentó su respuesta en un contraste entre el viaje y su estilo de vida cotidiano. "Yo me puedo ir de vacaciones a donde me dé el cuero. Nosotros no salimos a comer, no vamos al teatro, vivimos hace 30 años en la misma casa, que saqué con un crédito hipotecario del Banco Provincia hace 30 años, mis hijos son grandes, trabajan, yo trabajo", enumeró.

En ese marco mencionó al dueño de la aeronave, aunque evitó identificarlo, y precisó que la decisión de viajar se tomó dos días antes. "Entiendo que parece que suena feo", comentó en tono de disculpa, "y no lo hicimos para que nadie sienta nada". Y cerró: "Nosotros no mentimos, hace por lo menos 25 años que nuestras declaraciones juradas, ambas, son públicas".

La senadora también se refirió a la situación laboral de Massa tras su salida del Gobierno: "Sergio es un ciudadano que cumplió con todas las leyes después de irse, incluido con la Ley de Ética Pública". Explicó que un punto de esa normativa le prohíbe trabajar en la Argentina y que, por eso, "está trabajando afuera del país, con gobiernos de otros países, para ayudarlos a tener las inversiones que necesitan".

El avión de De Narváez y un recorrido con escalas El viaje irrumpió en la agenda política a mediados de agosto, justo cuando el excandidato presidencial volvía a tener protagonismo. El 20 de ese mes trascendió que el matrimonio, junto a un grupo de amigos, se fue de vacaciones apenas después de la cumbre peronista en el Hotel Emperador que reunió a Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

El tramo principal hacia Barbados se realizó en un Gulfstream G-500 que pertenece al empresario y expolítico Francisco De Narváez. Según una investigación publicada por el periodista Nicolás Pizzi, el matrimonio utilizó sus pasaportes italianos e hizo escalas y trasbordos en Montevideo y Asunción para la ida y la vuelta. Solo el costo operativo de la aeronave ascendería a unos 400.000 dólares por el viaje completo.

El entorno de Massa sostuvo que De Narváez los invitó y explicó al diario La Nación que "es su amigo hace 16 años". La razón de la invitación, según esa versión, fue "un agasajo por los 30 años de matrimonio con Malena".