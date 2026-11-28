> Dos modelos para 2027: la Provincia regula y la Nación desregula los mismos mercados

Política

La Argentina llega a 2027 con dos modelos a la vista. En la provincia de Buenos Aires, Diputados acaba de aprobar una ley que cierra el mercado inmobiliario y el lunes empieza a tratar un laboratorio estatal. El Gobierno nacional propone lo contrario en esos mismos rubros: eliminar la matrícula obligatoria y liberar la venta de medicamentos

Dos gobiernos, dos direcciones Pocas veces la comparación es tan directa. El gobierno de Axel Kicillof y el de Javier Milei miran los mismos dos mercados, el de las inmobiliarias y el de los medicamentos, y sacan conclusiones opuestas. Uno entiende que hay que agregar reglas. El otro, que hay que sacarlas.

La diferencia no es solo de ideas. También es de método, de mayorías y de resultados. Y conviene repasarla con fechas y números, porque el año que viene los argentinos van a elegir entre estas dos maneras de gobernar.

El mercado inmobiliario, según la Provincia El 25 de noviembre, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó el expediente D-2041/26-27, del massista Rubén Eslaiman, que reforma la Ley 10.973 de martilleros y corredores públicos. El texto que llegó al recinto establece lo siguiente:

Prohíbe a los matriculados «actuar con franquicias comerciales, o licencias de marcas». Las redes inmobiliarias que funcionan con ese sistema quedan fuera de la ley.

Fija honorarios, del 1,5 % al 3 % por cada parte en una venta, y los declara «de observancia obligatoria, tanto en los mínimos como en los máximos». Nadie puede cobrar menos.

Regula la publicidad: el logo nunca puede «destacarse o prevalecer en tamaño, características y colores» sobre el nombre del profesional.

Multa con diez a treinta cuotas colegiales a quien «participe, facilite o de cualquier modo favorezca» operaciones inmobiliarias sin matrícula.

Impide matricularse a quien ejerza otra profesión que genere «conflicto de intereses», con una fórmula abierta que interpreta el propio Colegio.

Exige dos tercios de los matriculados y dos tercios del Consejo Superior para crear un colegio nuevo.

En las comisiones, el proyecto se dividió con claridad. A favor votó Unión por la Patria, con el acompañamiento de Nuevos Aires. En contra firmaron los diputados de La Libertad Avanza y del PRO, que consideraron la norma «un exceso en el ejercicio de las facultades reglamentarias del Estado».

El mercado inmobiliario, según la Nación El Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, hizo circular en julio un borrador que va en sentido contrario. Para trabajar como corredor inmobiliario alcanzaría, según ese texto, con ser mayor de edad y tener título secundario. La actividad quedaría abierta a personas y empresas, y podría ejercerse por plataformas digitales.

El borrador agrega una cláusula que parece escrita como respuesta a la ley bonaerense. Ninguna regulación futura, dice, podría exigir residencia, fijar incompatibilidades con otras profesiones ni imponer aranceles mínimos o máximos.

La Provincia fija un honorario mínimo obligatorio; la Nación quiere prohibir que exista. La Provincia cierra la puerta a otras profesiones; la Nación quiere impedir esa incompatibilidad. La Provincia prohíbe las franquicias; la Nación habilita cualquier forma de sociedad.

algunas de las votaciones del Senado de la Nacion — LAOPINION Los medicamentos, según la Provincia El lunes 30 de noviembre, a las 11, la Comisión de Salud Pública de Diputados tratará un único punto: el expediente A-2/26-27, que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense. El Senado provincial ya lo aprobó. En la comisión, el peronismo tiene siete de los trece miembros.

El proyecto que envió el Ejecutivo crea una sociedad anónima con mayoría estatal, bajo el Ministerio de Salud. Podrá producir, importar, exportar y vender medicamentos «por mayor y/o menor». Podrá endeudarse en el país o en el exterior. El Tesoro provincial cubrirá con aportes lo que la empresa no financie con ingresos propios. Y no se le aplicarán las normas administrativas de gestión interna.

El Gobierno provincial lo fundamenta en que el medicamento es un bien social y en la «soberanía sanitaria».

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Los medicamentos, según la Nación Aquí también la dirección es la opuesta. El borrador de Sturzenegger modifica la ley de farmacias de 1967: habilita la venta digital de medicamentos con receta, la entrega a domicilio y la venta de los de venta libre fuera de las farmacias.

Algo ya se hizo sin pasar por el Congreso. La ANMAT pasó diez grupos de medicamentos de venta bajo receta a venta libre, mediante la Disposición 4714/2026.

Y hay un cruce más directo todavía. La llamada ley Hojarasca, que elimina normas que el Gobierno considera obsoletas, incluye la Ley 26.688. Esa ley, cuya derogación fue la principal objeción opositora, declara de interés nacional la producción pública de medicamentos y vacunas. Es la norma en la que se apoya el proyecto bonaerense. Mientras la Provincia crea un laboratorio del Estado, la Nación busca derogar la ley que promueve que existan.

Composición del Senado de la Nacion — LAOPINION Cómo consigue los votos cada uno Los dos gobiernos legislan en condiciones muy distintas.

Kicillof tiene un Senado propio: Fuerza Patria ocupa 24 de las 46 bancas y no necesita a nadie. En Diputados, Unión por la Patria tiene 39 de 92 y le faltan ocho votos para el quórum, que consigue entre los bloques chicos.

Milei gobierna en minoría. En el Senado nacional, La Libertad Avanza tiene 21 de 72 bancas, una menos que el bloque Justicialista. En Diputados suma 95 de 257. Cada ley le exige armar una mayoría con la UCR, el PRO y los bloques provinciales.

Cuando la arma, gana con margen. La reforma laboral salió del Senado el 11 de febrero de 2026 por 42 a 30. Diputados la aprobó con 135 votos a favor y 115 en contra, y el Senado la sancionó el 27 de febrero por 42 a 28, con dos abstenciones. Votaron a favor La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y los provinciales; en contra, el peronismo. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada tuvo media sanción el 6 de agosto por 37 a 33 y volvió a aprobarse el 19 de noviembre por 42 a 26.

Composición de la Legislatura bonaerense — LAOPINION Lo que uno ya votó y lo que el otro todavía promete La comparación tiene un límite que hay que decir. En estos dos mercados, la Provincia ya votó y la Nación, en buena parte, todavía anuncia.

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El borrador que desregula las inmobiliarias y las farmacias no ingresó al Congreso. En el buscador de proyectos del Senado no figura ninguna iniciativa sobre el tema. Y la ley Hojarasca muestra que desregular también cuesta: Diputados le dio media sanción con 138 votos contra 96 y 9 abstenciones el 20 de mayo, pero en el Senado sigue en revisión, sin votarse en el recinto, seis meses después.

La explicación está en los números. Con un Senado propio, la Provincia convierte en ley lo que se propone. Con 21 senadores, la Nación depende de aliados que no siempre acompañan cuando la reforma toca a un sector organizado.

Lo que se elige Detrás de las dos listas de artículos hay dos ideas sobre para qué sirve una ley.

En el modelo bonaerense, la ley protege al que ya está: al matriculado frente al que quiere entrar, al sistema público frente al mercado. Su promesa es el orden. Su costo lo paga quien compra, vende o alquila, que tiene menos opciones y un precio que no puede negociar.

En el modelo nacional, la ley se retira y deja que compitan. Su promesa es que haya más oferta y precios más bajos. Su riesgo es el que señalan los colegios profesionales y los farmacéuticos: que sin control de matrícula el cliente quede sin a quién reclamarle.

Ninguno de los dos modelos es gratis, y los dos tienen defensores de buena fe. Pero no son equivalentes. Uno parte de la confianza en que la gente puede elegir a quién contratar y cuánto pagar. El otro parte de que alguien debe decidirlo por ella.