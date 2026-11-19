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Es un tercio de lo que la Legislatura aprobó para este año. El proyecto también amplía a USD 400 millones el programa de Letras del Tesoro. Necesita los dos tercios de ambas cámaras.

El Poder Ejecutivo bonaerense envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Financiamiento 2027, que pide autorización para tomar deuda por hasta el equivalente a USD 1.000 millones. Es la pieza más sensible del paquete fiscal que el gobierno de Axel Kicillof presentó junto con el Presupuesto y la Ley Impositiva, porque es la única que requiere los dos tercios de los votos en Diputados y en el Senado.

Para qué es la deuda Según el artículo 1 del proyecto, la Provincia podrá endeudarse en pesos o en otras monedas para pagar o renegociar deudas financieras y judiciales, mejorar el perfil de vencimientos o las condiciones de la deuda, atender el déficit, regularizar atrasos de Tesorería, otorgar garantías y financiar proyectos sociales y de inversión, incluidos los ambientales. El monto se calculará al tipo de cambio de cada operación.

Para respaldar los préstamos, el Ejecutivo podrá ofrecer en garantía, o ceder a un fideicomiso, recursos provinciales sin afectación específica y fondos que la Provincia recibe por la coparticipación federal de impuestos.

El pedido de endeudamiento — LAOPINION Más Letras del Tesoro El artículo 2 autoriza a la Tesorería a emitir Letras del Tesoro, la deuda de corto plazo que la Provincia coloca en el mercado local, por hasta USD 400 millones durante 2027. Para 2026 el tope había sido de USD 250 millones. Los fundamentos del proyecto explican que el programa alcanzó el límite de su autorización y que eso impidió conseguir recursos adicionales aun cuando había demanda de los inversores.

Menos que en 2026 El pedido es sensiblemente menor al del año pasado. Para 2026 el Ejecutivo había solicitado USD 3.035 millones para la administración central, además de autorizaciones para las empresas provinciales Buenos Aires Energía y AUBASA. Aquella ley se aprobó a comienzos de diciembre, después de varias sesiones postergadas y de una negociación con los intendentes por el reparto de una parte de los fondos.

El estado de la deuda Provincial — LAOPINION Cómo está la deuda provincial En la presentación del paquete, el Ministerio de Economía bonaerense sostuvo que la deuda bajó del 9% del Producto Bruto Geográfico en 2019 al 5% en el segundo trimestre de 2026, y que los intereses, que en 2019 consumían el 8% de los recursos, representarán el 3% en 2027.

También cambió la composición. Los bonistas internacionales, que tenían el 68% de la deuda en 2019, bajarían al 54% en 2026. Los organismos multilaterales de crédito, en cambio, pasaron del 5% al 18%, y los bonistas locales del 20% al 27%. Según el gobierno, los desembolsos de esos organismos sumarán USD 1.497 millones entre 2024 y 2027, frente a USD 218 millones entre 2016 y 2019, y se destinan sobre todo a infraestructura.

En los fundamentos, el Ejecutivo plantea que la estrategia para 2027 mantendrá el foco en el mercado local, con Letras y títulos de corto y mediano plazo, y en los préstamos de organismos internacionales, por sus plazos largos y tasas más bajas. Atribuye la necesidad de financiamiento a la reducción de las transferencias nacionales, que califica de "arbitraria e ilegal", y a la caída de la obra pública de la Nación.