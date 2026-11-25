El riesgo país superó los 1100 puntos y el dólar oficial tocó un nuevo máximo de $ 1630

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Economía y Agro

La suba se dio después de que el Indec confirmara la recesión técnica. Caputo la atribuyó al temor de los inversores por las elecciones de 2027.

El riesgo país volvió a superar este miércoles los 1100 puntos básicos y alcanzó su nivel más alto desde septiembre de 2023, mientras el dólar oficial subió por séptima jornada consecutiva y llegó a $ 1630 en el Banco Nación. El movimiento se produjo un día después de que el Indec confirmara que la economía entró en recesión técnica.

El riesgo país, en su nivel más alto en 14 meses. El indicador que elabora el banco JP Morgan, que mide la diferencia entre lo que pagan los bonos argentinos y los del Tesoro de Estados Unidos, operó por encima de los 1120 puntos básicos y llegó a un máximo de 1134 durante la jornada. Para encontrar un valor similar hay que remontarse al 17 de septiembre de 2023, cuando se ubicó en 1167 puntos.

En lo que va de noviembre, el riesgo país acumula una suba de más del 40 %, y desde comienzos de año casi se duplicó. Los bonos de la deuda argentina en dólares registraron nuevas caídas.

Dólar Oficial — LAOPINION La recesión técnica El dato que aceleró el movimiento fue el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, que el Indec publicó el martes. La actividad creció un 1,1 % respecto de agosto, en la medición desestacionalizada, pero cayó un 1,2 % en comparación con septiembre de 2025.

Con ese resultado, la economía acumuló dos trimestres consecutivos de caída, entre abril y septiembre, una situación que se conoce como recesión técnica.

El dólar, en un nuevo máximo. En el mercado cambiario, el dólar oficial subió por séptima rueda consecutiva y alcanzó un nuevo máximo nominal de $ 1630 para la venta en el Banco Nación, después de haber cerrado el martes a $ 1615. En noviembre acumula un aumento de $ 70, un 4,48 %, y desde comienzos de año, de $ 150, un 10,1 %.

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El dólar blue, por su parte, se negoció entre $ 1725 y $ 1740, según el momento de la jornada.

Las acciones, en baja En Wall Street, las acciones de empresas argentinas operaron en baja, con los bancos a la cabeza. Según TN, los papeles de BBVA caían más del 9 %, los del Banco Macro, un 5,4 %, y los del Banco Supervielle, un 3,8 %.

Riesgo País — LAOPINION Qué dijo Caputo El ministro de Economía, Luis Caputo, relacionó la suba del riesgo país con las dudas de los inversores sobre la continuidad del programa económico después de las elecciones presidenciales de 2027. «Es por temor a que no esté Milei», afirmó.