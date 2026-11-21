Economía y Agro

La exposición se realizará del 2 al 5 de junio en Armstrong, Santa Fe, bajo el lema “Muestra Patria”. El lanzamiento reunió a autoridades nacionales y provinciales, empresarios y representantes diplomáticos de once países.

AgroActiva comenzó a transitar el camino hacia su edición 2027 con una presentación que buscó ir más allá del anuncio de fechas y actividades. Bajo el lema “Muestra Patria”, la exposición agroindustrial propuso colocar al trabajo, la innovación y la producción en el centro de una identidad compartida. La cita será del 2 al 5 de junio en Armstrong, Santa Fe, donde la megamuestra celebrará su 33ª edición y cumplirá diez años consecutivos en esa localidad.

El lanzamiento se realizó en la Casa del Gobierno de Santa Fe en Buenos Aires, con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, el ministro santafesino de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y representantes de entidades agropecuarias, empresas e instituciones. La presencia de delegaciones de once embajadas aportó, además, una dimensión internacional a la convocatoria.

Una cita que ya forma parte del calendario La directora general de AgroActiva, Rosana Nardi, sintetizó el espíritu del encuentro con una frase que marcó la presentación: “Durante cuatro días, el mapa de la Argentina tiene otro centro. Y ese centro es un campo en Santa Fe”. La definición apunta a un fenómeno que la muestra construyó durante más de tres décadas: convertir un predio rural en un espacio donde confluyen productores, contratistas, fabricantes, proveedores de servicios, dirigentes y visitantes de distintas provincias.

El intendente de esa ciudad, Guillermo Luzzi, destacó el orgullo de recibir por décimo año consecutivo una exposición de alcance nacional y puso de relieve la capacidad de trabajo y hospitalidad de la comunidad. Durante cuatro jornadas, la localidad santafesina volverá a recibir a un público que trasciende ampliamente sus límites geográficos.

El interés de los productores Para quienes trabajan en el campo, AgroActiva ofrece la posibilidad de observar en un mismo lugar soluciones para diferentes etapas del proceso productivo. Maquinaria, herramientas de agricultura de precisión, desarrollos digitales, insumos, servicios y propuestas de financiamiento forman parte de una agenda que suele combinar exhibiciones, demostraciones, intercambio técnico y conversaciones comerciales.

Para Pergamino y el norte bonaerense, una región estrechamente vinculada con la agricultura, los contratistas rurales, la comercialización de insumos y los servicios técnicos, la exposición constituye también una referencia cercana. Empresas y productores de esta zona encuentran allí un espacio para seguir tendencias, fortalecer vínculos y observar hacia dónde se orientan las innovaciones de la agroindustria.

Campo, industria y nuevas actividades El ministro Gustavo Puccini destacó durante el lanzamiento la importancia de mostrar la relación entre el campo y la industria santafesina. También adelantó que la edición 2027 buscará ampliar la conversación sobre el desarrollo nacional con la incorporación de la minería y la energía como sectores vinculados con la producción y la demanda de tecnología industrial.

Puccini mencionó además herramientas de crédito promovidas por Santa Fe, entre ellas una línea de 300.000 millones de pesos articulada con nueve bancos públicos y privados. La disponibilidad de financiamiento resulta un factor relevante para cualquier expectativa de renovación tecnológica, aunque las condiciones concretas de acceso y su impacto dependerán de cada programa y de la situación de las empresas.

Una agenda de debate nacional El gobernador Maximiliano Pullaro aprovechó el acto para defender una visión de desarrollo basada en la articulación entre productores, empresas, universidades y centros de innovación. Sostuvo que AgroActiva debe servir para discutir un modelo de país en el que la producción, el comercio, la ciencia, la tecnología y la educación ocupen un lugar central.

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Desde el Gobierno nacional, Sergio Iraeta puso el acento en el carácter federal del encuentro y en el protagonismo de los productores. Sus intervenciones mostraron que la exposición es también una plataforma de debate público, donde suelen expresarse expectativas, demandas y posiciones sobre el rumbo de la economía agropecuaria.

Ese papel adquiere especial relevancia de cara a 2027. Más allá de los anuncios institucionales, el sector llega a cada campaña con preguntas concretas sobre competitividad, costos, infraestructura, financiamiento y previsibilidad. La muestra puede reunir distintas miradas y facilitar el intercambio entre quienes producen, quienes desarrollan tecnología y quienes toman decisiones de política pública.

Proyección internacional Entre los asistentes al lanzamiento estuvieron Carlos Odriozola, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina; Pilu Giraudo, presidenta del Senasa; y Pablo Bortolato, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. También participaron funcionarios de Santa Fe y Córdoba, junto con representantes de instituciones vinculadas con el entramado agroindustrial.

La convocatoria sumó delegaciones diplomáticas de España, Chipre, Panamá, México, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Haití, Paraguay, Rumania y Ucrania. Su presencia no supone por sí misma acuerdos comerciales, pero refleja el interés por generar contactos y ampliar la visibilidad de la producción argentina en otros mercados.

A poco más de seis meses de la apertura la organización señala que ya está reservado el 97% de los espacios comerciales.

El desafío de transformar expectativas en resultados AgroActiva 2027 llegará con una identidad que busca asociar el orgullo por el trabajo argentino con la necesidad de mirar hacia adelante. La tecnología, la productividad y el agregado de valor serán parte de una conversación que, para los productores, solo cobra verdadero sentido cuando se traduce en herramientas útiles y oportunidades concretas.