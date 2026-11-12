Arrecifes suma otro campeón argentino: Diego Torres conquistó el oro en ciclismo

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El pedalista de 22 años obtuvo la medalla de oro en Persecución Individual, categoría Élite, durante el Campeonato Argentino de Pista 2026 disputado en Rafaela.

El ciclismo de Arrecifes volvió a celebrar un logro de alcance nacional. Diego Torres, de 22 años, se consagró campeón argentino de Persecución Individual en la categoría Élite y obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Argentino de Pista 2026, que se desarrolla en Rafaela, Santa Fe. Su actuación tuvo un cierre destacado y le permitió quedarse con el primer puesto de la competencia.

Diego Torres, campeón argentino de Persecución Individual El representante arrecifeño tuvo una destacada participación en el certamen nacional, fiscalizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR), que reúne a los principales exponentes de esta disciplina en el país.

Torres logró imponerse en una de las pruebas más exigentes del ciclismo de pista: la Persecución Individual. Se trata de una especialidad que demanda una combinación de resistencia física, potencia, estrategia y capacidad para sostener un ritmo elevado durante toda la competencia.

El joven ciclista mostró un gran nivel a lo largo de su presentación y definió la prueba con una actuación contundente. Según se destacó desde Arrecifes, tuvo un final demoledor que le permitió cruzar la meta en solitario y quedarse con la medalla de oro.

Con apenas 22 años, el título representa un paso importante en su trayectoria deportiva y lo posiciona entre los campeones nacionales de la especialidad.

Arrecifes celebra dos campeones argentinos en el mismo torneo La consagración de Diego Torres tuvo un condimento especial para el deporte arrecifeño, ya que se sumó al campeonato conseguido por Matías Quiroga, quien también se destacó en el mismo certamen.

Quiroga alcanzó el bicampeonato argentino de Persecución Individual en la categoría Élite II, mientras que Torres se quedó con el primer puesto en la categoría Élite. De esta manera, dos representantes de Arrecifes consiguieron títulos nacionales durante una misma competencia, un resultado que refleja el nivel de los ciclistas de la ciudad.

La doble consagración constituye una noticia relevante para el deporte local y vuelve a poner en primer plano el trabajo de quienes representan a Arrecifes en competencias de alto rendimiento.

Más allá de las medallas y los resultados, los logros también permiten dimensionar el esfuerzo que existe detrás de cada presentación. La preparación de un ciclista exige constancia, disciplina y muchas horas de entrenamiento, además de una importante dedicación para sostener la actividad competitiva.

El ciclismo de Arrecifes y una cosecha que reconoce años de esfuerzo Los títulos obtenidos por Torres y Quiroga son también un reconocimiento al trabajo que el ciclismo viene desarrollando desde hace muchos años en Arrecifes. La ciudad cuenta con una tradición vinculada a esta disciplina y sus representantes continúan demostrando que existe talento y capacidad para competir al máximo nivel.

Detrás de cada resultado deportivo hay un recorrido que muchas veces transcurre lejos de las competencias y de la atención pública. Los entrenamientos, los sacrificios personales, los viajes y la preparación física forman parte de un camino que requiere perseverancia y compromiso.

En ese contexto, conseguir dos campeonatos argentinos en un mismo torneo representa una satisfacción para los deportistas y para toda la comunidad vinculada al ciclismo local.