El riesgo país supera los 600 puntos por primera vez en cinco meses y encadena diez ruedas en alza

Economía y Agro

Caen los bonos y las acciones argentinas en Wall Street. Las consultoras ven cada vez más lejos el regreso del país a los mercados internacionales de deuda.

El riesgo país superó los 600 puntos básicos por primera vez desde abril y marcó su décima rueda consecutiva en alza. Los bonos de la deuda argentina en Nueva York llegaron a caer hasta 2,2% antes de recortar las pérdidas al 1%, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también operan en baja.

El indicador había iniciado la semana en 534 puntos básicos y llegó a tocar los 628 este viernes, para luego retroceder levemente a 611. La suba representa un 5,7% respecto del jueves y un 19,3% en la comparación con el mes pasado. En poco más de dos meses, la prima de riesgo pasó de la zona de los 400 puntos a superar los 600.

El contexto global: la Fed y el "sell off" Parte del movimiento responde a factores externos. Los mercados reaccionan al impacto de la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de elevar las tasas: los papeles del Tesoro norteamericano volvieron a ofrecer rendimientos cercanos al 5% y atraviesan lo que en la jerga financiera se denomina "sell off", la salida de inversores en busca de otros activos, un fenómeno que se contagia a los bonos de toda América Latina.

La comparación regional, sin embargo, muestra que la Argentina sufre más que sus vecinos. Los bonos brasileños caen hasta 0,48% y los colombianos hasta 1%. Algo similar ocurre con los índices accionarios: el Bovespa retrocede 0,27% y el Colcap, 0,90%, mientras que el S&P Merval, que reúne a las acciones argentinas, cae 1,3% medido en dólares.

Las lecturas del mercado: el factor electoral Para la consultora Fernando Marull y Asociados, "solo una parte del salto es global". El informe sostiene que "con un contexto global más difícil, menos compras de reservas, cierre de la emisión internacional y riesgo electoral, el Programa Financiero 2027 se pone en duda", y advierte que "el piso del riesgo país va en ascenso". "Puede haber bajas, pero a medida que entramos en 2027, pesa cada vez más el calendario electoral", agrega.

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En la misma línea, la consultora 1816 señaló que con este nuevo escenario "cuesta imaginar que el soberano salga al mercado internacional a emitir bonos antes de las elecciones presidenciales de 2027, algo que parecía una opción bastante clara en julio".

La preocupación de fondo: recaudación, equilibrio fiscal e inversión Facimex, por su parte, sostiene que los rendimientos locales también acusan el impacto de las últimas variables económicas. "La principal preocupación de los inversores gira en torno a la posibilidad de que el crecimiento afecte la recaudación y la competitividad electoral del Gobierno", indicó en un informe difundido este viernes.