Milei admitió que los indicadores económicos no evolucionan como esperaba y lo atribuyó a un “shock externo”

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El Presidente habló tras el salto del riesgo país por encima de los 700 puntos y apuntó a la suba de tasas en Estados Unidos y a las guerras en Ucrania e Irán.

El presidente Javier Milei reconoció este jueves que los indicadores económicos no evolucionan al ritmo previsto y atribuyó esa situación a un shock externo. “Los indicadores no están evolucionando tan positivamente como esperábamos”, expresó en declaraciones radiales, horas después de que el riesgo país superara los 700 puntos básicos.

El mandatario habló el día de su cumpleaños y recién llegado de su viaje a España, donde brindó un discurso en el Nueva Economía Fórum, protagonizó enfrentamientos con periodistas locales y no fue recibido por el rey Felipe VI ni por el presidente Pedro Sánchez.

El diagnóstico: tasas, guerras y precios El riesgo país alcanzó este jueves un nuevo máximo del año y se ubicó en niveles similares a los del 27 de octubre de 2025, cuando cerró en 708 puntos. Consultado sobre ese movimiento en diálogo con Radio Rivadavia, Milei lo explicó por el contexto internacional.

“La tasa de interés de Estados Unidos es la más alta en 30 años. Esto hace que los activos vayan a la baja, baja el precio de los bonos americanos y de todos los activos financieros del mundo. En la Argentina cuando baja, baja más que proporcionalmente, lo que incrementa el riesgo país”, sostuvo.

A ese factor sumó los conflictos bélicos en el estrecho de Ormuz y entre Rusia y Ucrania, que según su análisis provocaron “un salto en el nivel de precios” e indujeron a los bancos centrales a subir las tasas de interés.

De ahí derivó la admisión sobre el frente local: “Argentina no es ajena a eso y está sufriendo las consecuencias. Está creciendo menos la economía, la demanda y consecuentemente el ritmo al que baja la inflación es menor y por eso los indicadores no están evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento. Pero bueno, un shock externo es un shock externo”.

“La foto y la película” El Presidente matizó de inmediato ese reconocimiento con una comparación contrafáctica: “Hay que entender qué nos hubiera pasado si no hacíamos las reformas que hicimos. El cambio en los fundamentos ha sido tan grande que el diferencial son 100.000 millones de dólares. No desconocemos las cuestiones propias de la foto. Pero decimos que lo que importa es la película”.

Esa distinción entre coyuntura y proceso atravesó buena parte de la entrevista y reapareció cuando se refirió a la situación de los hogares.

La discusión por el “fin de mes” Milei volvió sobre la idea de que los argentinos no llegan a fin de mes —el planteo que días atrás derivó en su cruce con un periodista español en Madrid— y la calificó de “frase efectista”. “Si vos me decís que al día 20 te quedás sin dinero, ¿cómo podés estar 10 días sin comer?”, cuestionó.

También se refirió a quienes cubren consumos con tarjeta de crédito: “Si tomás crédito, eso es un mal análisis, porque el problema lo vas a tener el mes que viene. Si experimentás restricciones, eso está contemplado en la canasta de la pobreza”. Y cerró: “No es que no entendemos el problema de que las personas están teniendo privaciones. La foto nos parece horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia”.

Sobre los tiempos del programa económico, sostuvo que los problemas de la Argentina no pueden resolverse en 30 meses y que creer lo contrario constituye “un problema de percepción de la realidad”.

La reelección como validación del rumbo En el tramo político de la entrevista, el Presidente planteó que su proyecto excede su propia figura. “El primero que no piensa en términos de mileísmo soy yo. Si yo pensara que me tengo que quedar 100 años para arreglar esto, sería un fracaso, porque yo pienso en ideas, no personas. El proyecto es pensado para una Argentina de 100 años. Los beneficios del RIGI, ¿dónde van a caer? En el gobierno que viene y el que le sigue”, afirmó.

Enseguida, sin embargo, vinculó la continuidad del programa con su propia reelección: “La confirmación del rumbo viene con la reelección porque no solo sería la primera vez que un no peronista termina el gobierno, sino que además reelige con un destino y modelo bien claro en materia fiscal, monetaria, seguridad, exterior. Porque ahí nadie me puede decir que las cosas que estoy haciendo no las hice. Y además cumplí con todo”.

Las definiciones sobre la oposición Milei también se refirió en duros términos a sus adversarios políticos, a los que calificó de “orcos dispuestos a romper todo”. “No les importa que los argentinos estén mal con tal de que ellos tengan poder. Por eso tienen 50 condenados por corrupción y a su líder presa”, sostuvo.

En ese pasaje reivindicó además su relación con los otros poderes del Estado: “Y eso pasó porque hay un presidente que es el más republicano de todos, porque no interfiere con el Congreso ni con la Justicia. Si no, no sé si estaría presa, porque alguien estaría haciendo cálculos políticos para polarizar, cosa que yo no hago. Mi rival para mí en las elecciones soy yo mismo”.