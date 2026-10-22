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Dos altos funcionarios de Trump están en Buenos Aires: China, acuerdos comerciales y Malvinas en la agenda

El subsecretario de Estado Christopher Landau y el secretario adjunto Juan Pablo Segura se reunirán con Milei en la Casa Rosada. Hoy inician su visita en Cancillería.

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Fuente: La Nacion·22 de octubre de 2026 a las 12:20 p. m.
Dos altos funcionarios de Trump están en Buenos Aires: China, acuerdos comerciales y Malvinas en la agenda

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, llegó anoche a Buenos Aires procedente de Paraguay, en el marco de una gira por países aliados del gobierno de Donald Trump en la región. Junto al secretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, se reunirá mañana con Javier Milei en la Casa Rosada.

Landau es el número dos del secretario de Estado Marco Rubio, mientras que Segura, hijo de padres argentinos, conduce el área del Departamento de Estado dedicada a la región. El Presidente, por su parte, arribó esta mañana pasadas las 8.30 de su gira por España.

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La primera parada: Cancillería

La agenda comenzará hoy a primera hora de la tarde en la Cancillería, donde ambos funcionarios mantendrán una reunión de trabajo con el canciller Pablo Quirno y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun.

Según trascendió, los ejes del encuentro serán la lucha contra el terrorismo internacional, los esfuerzos de Washington para frenar la influencia de China en la región y la marcha del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, el convenio bilateral que firmaron Quirno y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer el 5 de febrero pasado.

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El objetivo de ese tratado es “reducir barreras arancelarias y potenciar el intercambio comercial y de inversiones”, según informó la sede diplomática de Estados Unidos en la Argentina al momento de la firma. “Es un acuerdo que marcha muy bien”, señalan en el Gobierno, donde destacan que a través del Corredor Andes-Atlántico, iniciativa sellada a fines de septiembre, ya comenzaron a identificarse proyectos comunes en minería y energía. Esos emprendimientos cuentan con financiamiento del EximBank y de la Corporación Financiera para el Desarrollo, además del apoyo del Departamento de Estado.

“El viaje del vicesecretario refleja el compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”, expresó el gobierno estadounidense en un comunicado.

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Malvinas: los puntos de vista que no coinciden

Más allá de lo económico, el vínculo entre ambos gobiernos aparece cruzado estos días por la causa Malvinas, donde se registran posiciones divergentes.

Desde la Cancillería optaron por no confrontar con el pedido de Estados Unidos para disolver el Comité de Descolonización de la ONU, el ámbito en el que la Argentina sostiene su reclamo de soberanía. En la última reunión de ese comité, en junio, Quirno había acusado en duros términos al Reino Unido de “desconocer la realidad histórica” y afirmó que “el principio de autodeterminación no aplica en casos de colonialismo que vulneran la integridad territorial de una nación preexistente”.

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Fue una de varias intervenciones recientes en las que el Gobierno elevó el tono del reclamo. Trump, en cambio, pasó de decir que podría “revisar” el histórico apoyo a Gran Bretaña en el diferendo a reunirse semanas después con el primer ministro británico Andy Burnham, bajando los decibeles de la confrontación con su aliado tradicional.

El proyecto de soberanía y la objeción norteamericana

La postergación, a principios de esta semana, del tratamiento en comisión de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional —vinculada con la causa Malvinas e impulsada por el Poder Ejecutivo— es otra señal de esas diferencias.

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Según distintas fuentes oficiales, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, transmitió a funcionarios argentinos la preocupación de Washington, compartida por empresas norteamericanas, por la “laxitud” del Título I del proyecto. Ese capítulo no solo establece sanciones para Rockhopper, de capitales británicos, y Navitas, israelí, que llevan adelante el proyecto Sea Lion en aguas circundantes a las islas, sino también para empresas asociadas a ellas en otros emprendimientos. La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Malvinas, que encabeza Paola di Chiaro.

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Lamelas fue recibido ayer por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos como motivo oficial del encuentro.

El factor electoral

El embajador también introdujo el año próximo en la ecuación bilateral. En un evento de la Cámara de Comercio Argentina-Texas realizado en Neuquén, Lamelas condicionó el apoyo estadounidense a la continuidad del oficialismo en el poder más allá de 2027: “Estamos apoyando a este Gobierno, el gobierno de Milei, y al pueblo argentino, si van en el rumbo que es correcto, el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda”, sostuvo en referencia a las elecciones presidenciales.

En ese mismo discurso, el diplomático cuestionó el uso de proveedores de origen chino en infraestructura crítica, por los riesgos que, según afirmó, supone para la protección de datos. Ese planteo anticipa uno de los ejes que la delegación norteamericana traerá a la mesa durante su paso por Buenos Aires.

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