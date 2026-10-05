La provincia de Buenos Aires ya tiene su ley de turismo gastronómico: qué establece

> La provincia de Buenos Aires ya tiene su ley de turismo gastronómico: qué establece

Gastronomía

Diputados dio sanción definitiva al proyecto de Fernanda Raverta para promover el turismo gastronómico en la provincia de Buenos Aires.

Durante la última sesión de este martes, la Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley el proyecto impulsado por la senadora de Fuerza Patria Fernanda Raverta, que crea un régimen de fomento, promoción y preservación del turismo gastronómico con el objetivo de fortalecer las economías locales y ampliar la oferta turística durante todo el año.

La iniciativa, que había recibido la media sanción del Senado bonaerense el pasado 15 de septiembre, completó su recorrido parlamentario en la Cámara baja, donde obtuvo el aval de los legisladores presentes. El texto propone desarrollar rutas gastronómicas, crear un sello de calidad para productos locales y posicionar a la provincia de Buenos Aires como un referente nacional en materia culinaria.

En ese sentido, la normativa sancionada por la Legislatura bonaerense define al turismo gastronómico como aquel que motiva el desplazamiento turístico “con la finalidad de conocer el patrimonio cultural culinario material e inmaterial, consumir y disfrutar de productos, servicios y experiencias de cada lugar”.

De esta manera, el texto no se limita únicamente a restaurantes o comidas típicas, sino que incorpora también ferias, festivales, rutas productivas y actividades culturales relacionadas con la cocina local.

Además de preservar el turismo gastronómico bonaerense, la normativa de la legisladora camporista busca fortalecer las economías de los 135 municipios, a partir de la promoción de escapadas turísticas durante los fines de semana largos.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás se queda sin trenes a Buenos Aires y Rosario durante todo el fin de semana largo

El sello “Gastronomía Bonaerense” Otro de los ejes centrales de la nueva legislación es la creación del sello de calidad “Gastronomía Bonaerense”, que la autoridad de aplicación podrá otorgar a los productos o establecimientos que representen la identidad culinaria de la provincia de Buenos Aires.

Según establece el proyecto original, el Estado provincial deberá determinar los requisitos, etapas y procedimientos para acceder a la distinción. La propuesta busca utilizar los productos regionales y las tradiciones culinarias como una herramienta para atraer visitantes, fortalecer las economías municipales y generar empleo durante todo el año.

La iniciativa también contempla la elaboración de un Plan Estratégico del Turismo Gastronómico, que tendrá entre sus objetivos relevar los productos, platos, fiestas y actividades representativas de cada distrito, además de articular políticas con los municipios, productores y establecimientos gastronómicos bonaerenses.