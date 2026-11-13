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San Pedro: jóvenes de Canaletas y La Tosquera presentaron sus producciones artísticas en una muestra colectiva

Adolescentes y mujeres de ambos barrios participaron de talleres de grabado y estampado textil que promovieron la creatividad, la identidad comunitaria y la reflexión sobre el entorno.

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13 de noviembre de 2026 a las 06:11 p. m.
Adolescentes y mujeres de Canaletas y La Tosquera participaron de propuestas de grabado y estampado que transformaron experiencias barriales en expresiones artísticas.
Foto: San Pedro Municipio

Jóvenes del Programa Envión de Canaletas y La Tosquera, de San Pedro, compartieron sus producciones artísticas en una muestra realizada en el espacio Pez Dorado. La exposición reunió los trabajos desarrollados durante dos talleres coordinados por el colectivo Fábrica de Estampas, de la ciudad de Buenos Aires, junto a las mujeres del taller de costura Piel de Río.

Grabado en madera para expresar la identidad de Canaletas

En Canaletas, adolescentes y madres participaron de un taller de grabado en madera que propuso un espacio de creación y reflexión colectiva. La actividad estuvo orientada a pensar los "permitidos" en el barrio, a partir de una mirada que puso en valor las libertades, los deseos personales y las distintas formas de expresión.

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A través de esta técnica artística, los participantes trabajaron sobre imágenes relacionadas con el río Paraná, la pesca, la costa y el entorno natural. Los elementos elegidos reflejaron aspectos que forman parte de la identidad de la comunidad y de su vínculo cotidiano con el paisaje ribereño.

La propuesta permitió combinar el aprendizaje de una técnica artística con la posibilidad de expresar experiencias, intereses y miradas propias sobre el lugar que habitan.

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Banderas textiles con materiales recuperados en La Tosquera

En La Tosquera, el taller reunió a adolescentes y mujeres del espacio Piel de Río para trabajar en la creación de banderas textiles. La iniciativa tuvo como eje la reutilización de materiales recolectados en el basural del barrio, que fueron incorporados a distintas producciones mediante técnicas de impresión con tintas y prensa.

De esta manera, elementos habitualmente considerados residuos o descartes se transformaron en recursos para la creación artística. Las obras recuperaron imágenes y referencias de las calles, los espacios comunes y distintos aspectos de la vida cotidiana de La Tosquera.

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El trabajo permitió explorar las posibilidades expresivas de materiales no convencionales y, al mismo tiempo, construir representaciones vinculadas con el territorio y la identidad barrial.

Una experiencia artística con participación comunitaria

La muestra en Pez Dorado fue el resultado de un proceso de trabajo compartido entre los jóvenes del Programa Envión, las mujeres del taller de costura Piel de Río y el colectivo Fábrica de Estampas, proveniente de la ciudad de Buenos Aires.

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Las dos experiencias tuvieron como punto en común el arte como herramienta para contar historias, expresar ideas y fortalecer los vínculos comunitarios. Tanto el grabado en madera como la impresión textil permitieron que los participantes trabajaran sobre elementos de su propio entorno y los convirtieran en producciones con identidad.

La exposición representó así una oportunidad para compartir lo aprendido durante los talleres y poner en circulación las creaciones realizadas por adolescentes y mujeres de ambos barrios, en una experiencia que vinculó arte, participación y pertenencia.

Buenos AiresSan PedroCiudadJÓVENES
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