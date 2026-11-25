Boom del bisturí: las cirugías estéticas crecen sin freno y alcanzan un récord histórico de 18 millones al año

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Con un salto del 25% respecto de 2021, la demanda de intervenciones estéticas vive un fenómeno global impulsado por las redes sociales y los nuevos estándares de belleza. Argentina ya figura entre los 15 países con más operaciones.

La medicina estética atraviesa un momento de expansión sin precedentes. Según datos difundidos por el portal especializado Medical Xpress, durante 2025 se realizaron cerca de 18 millones de intervenciones quirúrgicas estéticas en todo el mundo, lo que representa un salto exponencial del 25% en comparación con las cifras registradas en 2021. Lejos de tratarse de una moda pasajera, el fenómeno responde a una profunda transformación cultural y tecnológica que aceleró los tiempos y multiplicó la demanda.

En este mapa global, Argentina ocupa un lugar protagónico: se ubica entre los 15 países con mayor volumen de procedimientos estéticos y supera las 28.000 operaciones anuales. Nuestro país no solo registra una fuerte demanda interna, sino que también se consolidó como un polo atractivo para el llamado "turismo estético", recibiendo pacientes extranjeros atraídos por la reputación médica local y los costos competitivos.

El efecto espejo de las redes sociales Detrás de este crecimiento vertiginoso aparecen factores sociales muy marcados. La hiperconectividad y la exposición constante a pantallas redefinieron la manera en que las personas perciben su propio cuerpo. Plataformas como Instagram, TikTok y YouTube modificaron radicalmente el vínculo entre los pacientes y el quirófano: hoy los procedimientos se promocionan y consumen casi como productos masivos.

El impacto es particularmente fuerte entre los más jóvenes. Diversos relevamientos internacionales dan cuenta de esta presión estética: el 70% de los jóvenes de entre 18 y 24 años reconoce que las redes sociales influyen directamente en su deseo de pasar por el quirófano, mientras que el 60% de las mujeres de entre 25 y 34 años considera a la cirugía estética como una herramienta necesaria para sostener la juventud y encajar en los estándares vigentes.

A su vez, el mercado muestra un giro hacia intervenciones que prometen resultados rápidos, naturales y con tiempos de recuperación acotados. Un claro ejemplo de esta tendencia es que la blefaroplastia (cirugía de párpados) desplazó recientemente a procedimientos históricamente líderes como la liposucción y el aumento mamario, superando los 2,1 millones de intervenciones anuales a nivel mundial.

El lado oculto Sin embargo, el avance acelerado de la demanda no siempre va de la mano con la seguridad médica. Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y distintas sociedades científicas advierten que la banalización de estos procedimientos —sumada a la proliferación de centros no habilitados y ofertas engañosas en internet— expone a los pacientes a complicaciones graves como infecciones, hemorragias, secuelas físicas permanentes y trastornos vinculados a la salud mental.

Uno de los mayores focos de alerta en la región es el fenómeno de las cirugías "low cost". Los especialistas advierten que detrás de promociones con precios irrisorios suelen esconderse recortes en aspectos críticos: utilización de insumos o prótesis de baja calidad, quirófanos clandestinos o intervenciones realizadas por personal médico sin la especialización correspondiente.

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EL PAIS La importancia de la consulta profesional Frente a un escenario donde la desinformación circula con facilidad, los cirujanos plásticos hacen hincapié en que toda intervención estética sigue siendo un acto médico complejo que exige responsabilidad. Para minimizar riesgos, los expertos recomiendan verificar siempre tres pilares fundamentales antes de tomar una decisión:

1. Profesionales acreditados: corroborar que el cirujano cuente con título de especialista y pertenezca a sociedades científicas reconocidas, lo que garantiza formación continua y apego a protocolos médicos.

2. Centros de salud habilitados: operar únicamente en clínicas o sanatorios que dispongan de infraestructura completa, incluyendo laboratorio, guardia activa las 24 horas y unidad de terapia intensiva ante cualquier eventualidad.

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3. Evaluación clínica previa: exigir estudios prequirúrgicos exhaustivos y no saltear instancias de diagnóstico por apuro o entusiasmo.