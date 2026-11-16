Frenado autónomo y cámaras 360°: la tecnología de seguridad llega a los autos más accesibles

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Los sistemas de asistencia a la conducción ya aparecen en modelos de entrada, aunque la normativa argentina todavía no los exige. Qué hace cada uno.

16 de noviembre de 2026 a las 07:51 a. m.

Fuente: Latin NCAP, Comisión Europea, El Destape y fabricantes. · 16 de noviembre de 2026 a las 07:51 a. m.

Los sistemas de asistencia a la conducción, que hasta hace pocos años se concentraban en los autos de alta gama, empiezan a aparecer en modelos de entrada en la Argentina. El frenado autónomo de emergencia, las cámaras 360°, los sensores de punto ciego y la conectividad ganan espacio, aunque la normativa todavía no los exige.

Qué exige hoy la normativa argentina Los autos 0 km que se venden en el país deben tener doble airbag frontal y frenos ABS desde 2014. Desde el 1 de enero de 2022, además, deben incorporar control electrónico de estabilidad (ESP) y aprobar el ensayo de impacto lateral.

Los elementos de seguridad obligatorios para los 0 km y los que todavía dependen de cada modelo. — LA OPINIÓN Los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conocidos por la sigla inglesa ADAS, no son obligatorios para homologar y vender un vehículo nuevo. Eso incluye el frenado autónomo de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril, el control de velocidad adaptativo y la detección de punto ciego.

La situación es distinta en la Unión Europea, donde desde julio de 2024 todos los autos nuevos deben tener frenado automático y sistema de mantenimiento de carril.

Qué hace cada sistema Frenado autónomo de emergencia: detecta, con cámaras o radares, un riesgo de choque con otro vehículo, un peatón o un ciclista, y frena si el conductor no reacciona a tiempo.

Asistente de mantenimiento de carril: corrige la dirección cuando el auto se desvía sin que se haya activado el guiño.

Alerta de punto ciego: avisa con una señal en el espejo cuando hay un vehículo en la zona que el conductor no ve.

Control de velocidad adaptativo: mantiene una distancia con el vehículo de adelante, acelerando y frenando por sí solo.

Cámara 360°: combina las imágenes de varias cámaras para mostrar en la pantalla una vista completa del entorno del auto al estacionar o maniobrar.

Alerta de fatiga: detecta patrones de manejo asociados al cansancio y sugiere una pausa.

Las zonas que vigilan los sensores y las cámaras de los sistemas de asistencia a la conducción. — LA OPINIÓN Los modelos de entrada que ya los ofrecen Un relevamiento de El Destape de diciembre de 2025 identificó al Nissan Versa, al Hyundai HB20 en su versión Platinum Safety y al BYD Dolphin Mini entre los modelos más accesibles con frenado autónomo de emergencia. En la lista también figuraban el MG 3 híbrido, el Chevrolet Onix en sus versiones superiores, el Toyota Yaris y el Volkswagen Tera, que ofrece el paquete completo de asistencias desde su versión High.

En varios casos, el equipamiento varía según la versión: la versión base incluye algunas funciones, y las más completas suman cámara 360°, alerta de punto ciego o control de velocidad adaptativo.

El rol de las pruebas de choque Las evaluaciones de Latin NCAP, el programa que somete a pruebas de choque a los autos que se venden en la región, influyen en esta tendencia. Su protocolo considera la disponibilidad del frenado autónomo en las ventas de cada modelo.

En el caso del Volkswagen Tera, que obtuvo cinco estrellas en junio de 2025, Latin NCAP informó que el sistema está presente en al menos el 70 % de sus ventas en la región y en al menos dos versiones en cada mercado.

Conectividad y pantallas A los sistemas de seguridad se suma la conectividad. Las pantallas multimedia compatibles con Android Auto y Apple CarPlay permiten usar el GPS y las llamadas del teléfono sin tomarlo en la mano.