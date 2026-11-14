Mercurio y Venus dejaron de estar retrógrados: ¿qué cambia ahora en el amor, los vínculos y la comunicación?

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Después de semanas de confusiones, conversaciones pendientes y replanteos amorosos, Mercurio y Venus retomaron su movimiento directo el 13 de noviembre. ¿Se destraban los vínculos, vuelven las certezas y llega el momento de tomar decisiones?

Durante las últimas semanas, la astrología estuvo marcada por dos movimientos: Mercurio y Venus retrógrados. Aunque la expresión puede sonar complicada, su interpretación es bastante sencilla: se trata de un período asociado a revisar, replantear y volver sobre asuntos que parecían pendientes.

Pero ¿qué significa que hayan dejado de estar retrógrados? En astrología, este cambio suele interpretarse como una etapa en la que algunas situaciones empiezan a aclararse y ciertos temas encuentran una oportunidad para avanzar.

Mercurio directo: conversaciones que empiezan a destrabarse Mercurio está relacionado con la comunicación, las ideas, los acuerdos y la manera en que nos expresamos. Durante su retrogradación, pueden aparecer malentendidos, mensajes confusos, conversaciones pendientes o decisiones que necesitan revisarse.

Con su regreso al movimiento directo, la interpretación astrológica apunta a una mayor claridad para hablar, explicar lo que nos pasa, ordenar pensamientos y resolver asuntos que habían quedado en pausa. En lo cotidiano, puede ser un buen momento para retomar una charla pendiente o aclarar algo que no había quedado del todo bien.

Venus directo: qué queremos de nuestros vínculos Venus, por su parte, representa el amor, las relaciones, el deseo, los afectos y también nuestra autoestima. Su retrogradación suele asociarse con una revisión de los vínculos: qué esperamos de los demás, qué estamos dispuestos a dar y si recibimos lo mismo que ofrecemos.

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Ahora, con Venus directo, comienza una etapa para mirar esas relaciones con mayor perspectiva y tomar decisiones sobre lo que realmente queremos. Esto no significa necesariamente que alguien vaya a regresar o que una relación se vaya a solucionar, sino que podemos tener más claridad para reconocer qué vínculos queremos cuidar y cuáles necesitan un cambio.

¿Y qué pasa cuando los dos planetas avanzan al mismo tiempo? La combinación de ambos movimientos pone el foco en algo muy cotidiano: poder expresar lo que sentimos y actuar en consecuencia. Es decir, dejar de darle vueltas a una situación, animarnos a tener esa conversación pendiente, revisar acuerdos y tomar decisiones con mayor claridad.

De todos modos, el cambio no ocurre de un día para el otro. En astrología también se habla de un período de sombra, durante el cual todavía pueden sentirse algunos asuntos propios de la retrogradación. En el caso de Mercurio, se extiende hasta el 30 de noviembre; y en el de Venus, hasta el 15 de diciembre.