BYD, Xiaomi y Zeekr: cómo las marcas chinas pasaron del auto barato a competir con las europeas

> BYD, Xiaomi y Zeekr: cómo las marcas chinas pasaron del auto barato a competir con las europeas

Tendencias

En Europa ya superan a las marcas japonesas en ventas y suman modelos de alta gama. Cómo crecen BYD, Xiaomi, Zeekr y NIO fuera de China.

16 de noviembre de 2026 a las 07:08 a. m.

Fuente: Dataforce, BYD, Xiaomi, Zeekr, NIO y Comisión Europea. · 16 de noviembre de 2026 a las 07:08 a. m.

Las marcas chinas de autos dejaron de competir solo con modelos económicos. BYD, Xiaomi, Zeekr y NIO amplían su presencia fuera de China con vehículos eléctricos e híbridos que apuestan por la tecnología, el equipamiento y el precio. En el tercer trimestre, por primera vez, vendieron en Europa más autos que las marcas japonesas.

Europa: más ventas que las marcas japonesas Según datos de la consultora Dataforce difundidos por Bloomberg, las marcas chinas alcanzaron en septiembre el 12,7 % de las ventas de autos en Europa, frente al 11,9 % de las japonesas. Es la primera vez que las superan en un trimestre completo. Hace cinco años, su participación apenas llegaba al 1 %.

Participación de las marcas chinas y japonesas en las ventas de autos nuevos en Europa. — LA OPINION, con datos de Dataforce Buena parte de ese crecimiento se explica por los híbridos. Los aranceles especiales que la Unión Europea aplica desde octubre de 2024 a los autos fabricados en China alcanzan solo a los eléctricos a batería, no a los híbridos, incluidos los enchufables.

BYD, el líder de la expansión BYD es la automotriz china con mayor presencia internacional. En octubre vendió 483.125 autos de pasajeros, un 10,6 % más que un año antes. De ese total, 169.564 se vendieron fuera de China, el doble que en el mismo mes de 2025.

Entre enero y octubre, sus ventas en el exterior sumaron 1.507.395 unidades, un 92 % más que en el mismo período del año anterior. La empresa elevó a 1,8 millones su meta de ventas internacionales para 2026, según declaraciones de Li Yunfei, gerente general de marca y relaciones públicas del grupo.

BYD también avanza con la producción fuera de China. Su planta de Brasil ya está en funcionamiento, y la de Hungría tiene previsto empezar a ensamblar antes de fin de año.

Del precio a la tecnología y el lujo La estrategia ya no se limita a los segmentos de entrada. BYD lanzó en julio en el Reino Unido el Denza Z, un deportivo de su marca de lujo, con un precio inicial de 142.900 libras.

Seguí leyendo Tendencias Frenado autónomo y cámaras 360°: la tecnología de seguridad llega a los autos más accesibles

El Xiaomi SU7, uno de los modelos con los que la empresa prevé llegar a Europa en 2027. — Xiaomi Xiaomi, la empresa conocida por sus teléfonos, entregó 50.168 autos en octubre y anunció que llegará a Europa en 2027. En septiembre firmó acuerdos con sus primeros ocho grupos de concesionarios en Alemania.

Zeekr, la marca premium del grupo Geely, entregó 32.483 vehículos en octubre y ya vende su modelo 007 GT en 16 países europeos.

NIO desembarcó en Europa con Firefly, su marca de autos compactos, que parte de los 29.900 euros. Está presente en Noruega, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Austria y Portugal, y prevé sumar más mercados este año, aunque sus ventas en la región todavía son reducidas.

Los aranceles y la respuesta europea Desde el 30 de octubre de 2024, la Unión Europea aplica derechos compensatorios a los eléctricos a batería fabricados en China. Se suman al arancel general del 10 % y varían según el fabricante: 17 % para BYD, 18,8 % para Geely y 35,3 % para SAIC.

Recargos que la Unión Europea aplica a los autos eléctricos fabricados en China, por fabricante. — LA OPINION, con datos de la Comisión Europea En enero de 2026, la Comisión Europea publicó una guía que permite a los fabricantes chinos ofrecer compromisos de precio mínimo, canales de venta e inversiones en la Unión Europea a cambio de quedar exentos de esos derechos. Cada oferta se evalúa de manera individual.