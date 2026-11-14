> Cinco mascotas serán testigos en un casamiento inédito en Río Negro

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Luna San Martín y Gabriel Hernández se casarán este sábado en Cipolletti, acompañados por sus cuatro perros y una gata, que fueron autorizados por el Registro Civil para participar como testigos de honor y dejar las huellas de sus patas en un documento simbólico.

Este sábado, habrá un casamiento inédito en la localidad rionegrina de Cipolletti: una pareja dará el sí acompañada por sus cinco mascotas.

Cuatro perros y una gata, serán los testigos de la boda de Luna San Martín y Gabriel Hernández, luego de que el Registro Civil provincial autorizara la petición. En la Argentina será la segunda vez que ocurrirá.

El casamiento se realizará este sábado 14, mediante la Delegación Primera del Registro Civil de Cipolletti, a cargo de la jueza Erika Araneda.

¿Cómo será la participación de los animales? El Registro Civil de la provincia de Río Negro autorizó que las mascotas participen como testigos de honor, una figura simbólica. Esto significa que no tendrán validez como testigos legales ni reemplazarán las firmas humanas obligatorias para formalizar el matrimonio civil.

En su presentación, la pareja propuso utilizar tinta no tóxica, apta para animales y de fácil remoción, para que sus animales puedan dejar las huellas de sus patas en un documento complementario durante la celebración.

La historia de los testigos de cuatro patas Nina, Kiki, Malú, Benito y Tina son las cinco mascotas que estarán en los asientos principales de la boda.

Sus dueños, Luna y Gabriel, se conocieron en 2023 a través de amigos en común. Según contaron a medios locales, ambos compartían el amor por los animales.

Kiki, una de las mascotas que participará, es una galga de seis años, que fue rescatada por Luna cuando era cachorra. Malú, es otra de las perras que está en el casamiento, fue adoptada por Gabriel con apenas 45 días de vida.

Benito es otro de los invitados: un perro mestizo tricolor de aproximadamente diez años, que fue encontrado por la pareja en situación de calle. Tina, otra perra que apareció en la casa de la pareja, tiene doce años y también forma parte de la lista.

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Luna y Gabriel contaron que Tina apareció un 16 de junio mientras se disputaba un partido de la Selección argentina. “Decidimos resguardarla esa noche, pensando que quizás estaba perdida y que su familia estaría buscándola”, comentaron en declaraciones a LMNeuquén. Sin embargo, pese a las publicaciones en redes sociales, nadie apareció para reclamarla y finalmente decidieron adoptarla.

Por último, Nina, una gata de un año de edad, estará en el Registro Civil provincial. Ella llegó a la familia “después de atravesar una situación de extrema vulnerabilidad”, comentó la pareja.

Todos ellos son parte de la familia de la pareja, quienes luego de meses de ser novios comenzaron a convivir.

De esta familia también era parte Simón, un perro que fue rescatado por la pareja, pero que murió en abril de 2025 luego de recibir tratamientos veterinarios y cuidados especiales por su mal estado de salud.

El antecedente mendocino El antecedente a lo que sucederá en Río Negro, ocurrió en la provincia de Mendoza de 2025. En octubre de ese año, Darío Hernández y Nicolás Da Col, dieron el sí acompañado de sus perros.

Máxima, Kibou, Coco, Atilio y Rafael, fueron los autorizados por el Registro Civil mendocino.

Ellos, al igual de lo que sucederá este sábado, pudieron dejar sus huellas en una hoja simbólica, mientras los testigos humanos debían firmar el acta oficial.