Autos 0 km: cómo la apertura de importaciones cambió precios, modelos y garantías

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El 68 % de los autos que se patentan en el país son importados. Bajas de precios, nuevos modelos y garantías más largas en un mercado que cae.

Fuente: ACARA, Boletín Oficial, Ford, Chery, BYD y Honda. · 16 de noviembre de 2026 a las 07:29 a. m.

La apertura de importaciones cambió el mercado de autos 0 km en la Argentina. En octubre, el 68 % de los vehículos patentados fueron importados, mientras la eliminación del impuesto interno, un cupo de importación sin arancel para electrificados y la llegada de marcas chinas empujan a las automotrices a bajar precios y ampliar garantías.

Un mercado con más oferta y menos ventas Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en octubre se patentaron 45.965 vehículos, un 12 % menos que en el mismo mes de 2025 y un 8,4 % menos que en septiembre. Entre enero y octubre, los patentamientos sumaron 481.852 unidades, un 12,8 % menos que un año antes.

Patentamientos de octubre según el origen de los vehículos. — LA OPINION, con datos de ACARA La caída convive con una oferta más amplia. En octubre, el 68 % de los vehículos patentados fueron importados y el 32 %, de fabricación nacional. Sebastián Beato, presidente de ACARA, indicó que las marcas asiáticas ya superan el 11 % del mercado.

Entre las marcas chinas, BYD encabezó los patentamientos de enero a septiembre, con 12.250 unidades, seguida por BAIC, con 7582, y Chery, con 4954.

Los cambios impositivos y arancelarios La Ley 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo, eliminó a partir del 1 de abril el impuesto interno a los autos. Hasta entonces, los modelos de mayor precio pagaban una alícuota del 18 %.

Con la eliminación del tributo, varias marcas redujeron los precios de sus modelos de alta gama. Ford, por ejemplo, bajó el Mustang GT de US$ 90.000 a US$ 65.000, una reducción que, según la empresa, también refleja el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos.

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A eso se suma el régimen que permite importar cada año 50.000 vehículos híbridos y eléctricos sin pagar el arancel del 35 %. El cupo se reparte entre las terminales y otros importadores, y tiene topes de precio en origen: US$ 35.000 para los eléctricos, US$ 18.000 para los híbridos convencionales y enchufables y US$ 16.000 para los híbridos livianos. El 30 de octubre, la Resolución 438/2026 modificó los criterios de asignación, que ahora se definirán en cada convocatoria.

El avance de los híbridos y eléctricos El cupo sin arancel impulsó la venta de vehículos electrificados. Según ACARA, en septiembre se patentaron 8322 híbridos y 865 eléctricos, 9187 unidades en total, frente a 3350 en el mismo mes de 2025.

Híbridos y eléctricos patentados en septiembre de 2025 y de 2026. — LA OPINION, con datos de ACARA Bajas de precio y promociones La competencia también se refleja en las listas de precios. En octubre, Chery redujo el precio del Tiggo 7 en su versión híbrida liviana de US$ 32.900 a US$ 29.500, y el del Tiggo 8, de US$ 44.800 a US$ 41.800. BYD ofreció el Atto 2 DM-i, un híbrido enchufable, a un precio promocional de US$ 31.900, frente a los US$ 33.900 de lista.

Las reducciones de precio que aplicaron Chery y BYD en octubre. — LA OPINIÓN Garantías más largas Otra herramienta para competir es la garantía. En enero, Honda extendió a cinco años o 150.000 kilómetros la cobertura de toda su gama en el país, con alcance retroactivo para los vehículos vendidos desde enero de 2023. En los modelos híbridos, el sistema eléctrico mantiene una cobertura de ocho años o 160.000 kilómetros.