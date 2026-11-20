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Un informe de la Universidad Austral advierte sobre el acceso cada vez más temprano de niños y adolescentes a los celulares y las redes sociales y alerta sobre sus efectos en el rendimiento escolar, el descanso y la exposición a las apuestas online.

El debate sobre la compleja relación entre los niños y los celulares siempre está en escena y genera una alarma. Según un último informe de la Universidad Austral, el 37% de los niños de 4 años en Argentina ya utiliza un teléfono celular, propio o prestado, una proporción que aumenta al 87% a los 12 años y llega al 96% entre los adolescentes de 17.

Los datos del estudio advierten sobre el acceso temprano a las pantallas, la exposición a contenidos potencialmente dañinos y las consecuencias que puede tener el uso intensivo de la tecnología durante la infancia y la adolescencia. Y en ese punto, las redes sociales son un jugador clave: ocho de cada diez menores de 13 años las utilizan.

El estudio, titulado “Conectados y en riesgo”, fue elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia, en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora este 20 de noviembre. El trabajo reúne estadísticas de organismos nacionales e internacionales y relevamientos propios sobre el uso de dispositivos digitales entre chicos de 4 a 17 años.

Entre los principales datos, el informe señala que el 95% de los menores de entre 9 y 17 años tiene celular propio con internet y que la edad promedio para recibir el primer teléfono es de 9,6 años. Además, el 79% de los menores de 13 años utiliza redes sociales, pese a que distintas plataformas establecen esa edad como requisito mínimo de acceso.

El impacto de los celulares: El relevamiento también advierte sobre las consecuencias que los propios adolescentes identifican por el tiempo que pasan conectados. Entre los jóvenes de 12 a 17 años, el 51% reconoció haber experimentado al menos un efecto negativo durante el último año: el 30% dijo que le fue peor en la escuela; el 24% intentó reducir el uso del celular, internet o videojuegos sin conseguirlo; y el 20% reconoció haber dejado de comer o dormir por permanecer conectado.

Otro de los problemas señalados es la desigualdad en el acceso a herramientas tecnológicas para estudiar. Aunque la conectividad y el uso de celulares están ampliamente extendidos, el 39% de los niños y adolescentes no tiene una computadora en su hogar para realizar tareas escolares. En los hogares de nivel socioeconómico bajo, esa proporción alcanza el 69%, lo que marca una brecha en las posibilidades de aprendizaje y producción de contenidos digitales.