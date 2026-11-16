> Motos eléctricas con baterías de estado sólido: qué promete Verge y qué falta comprobar

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Verge promete 600 km de autonomía y carga en 10 minutos con una batería de Donut Lab. Qué confirmaron los ensayos independientes y qué sigue en duda.

La industria de las motos eléctricas busca baterías que ofrezcan más autonomía y recargas más rápidas. La finlandesa Verge presentó una moto con una batería de estado sólido de Donut Lab que, según las empresas, permite recorrer hasta 600 kilómetros. Los ensayos independientes confirmaron parte de esas cifras, pero otras siguen sin verificarse.

Qué es una batería de estado sólido Las baterías de iones de litio que usan hoy los vehículos eléctricos tienen un electrolito líquido, el medio por el que circulan los iones entre los dos polos. En las de estado sólido, ese electrolito es un material sólido.

En teoría, el cambio permite almacenar más energía en el mismo peso, cargar más rápido y reducir el riesgo de incendio. En una moto, donde el espacio y el peso son limitados, esas ventajas pueden traducirse en más autonomía sin sumar kilos.

La diferencia entre una batería de iones de litio convencional y una de estado sólido. — LA OPINIÓN La tecnología todavía está en desarrollo. Honda inauguró en enero de 2025 una línea piloto de baterías de estado sólido en Sakura, Japón, para sus futuros vehículos eléctricos, incluidas las motos. Según la empresa, el primer diseño reduciría a la mitad el tamaño de la batería, un 35 % su peso y un 25 % su costo, y llegaría a vehículos de producción en la segunda mitad de esta década.

Lo que anunciaron Verge y Donut Lab Verge, una fabricante de motos eléctricas de Finlandia, presentó en enero, en la feria CES de Las Vegas, la nueva versión de su modelo TS Pro con una batería de Donut Lab, una empresa surgida de la propia Verge.

Según las compañías, la versión con la batería más grande, de 33,3 kWh, ofrece hasta 600 kilómetros de autonomía, y la estándar, de 20,2 kWh, unos 350 kilómetros. Las empresas también anunciaron que la batería puede cargarse hasta el 80 % en 10 minutos, que almacena 400 Wh por kilo y que soporta hasta 100.000 ciclos de carga. El precio informado de la versión con la batería más grande es de US$ 34.900, sin impuestos.

Qué confirmaron los ensayos independientes Donut Lab encargó una serie de ensayos al Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT), un organismo público. Según los informes publicados, una celda de la batería se cargó del 0 al 80 % en 4,5 minutos; otra, una versión optimizada, alcanzó 409,3 Wh por kilo en una prueba de dos ciclos, y un módulo de 14 celdas conservó el 97 % de su capacidad tras cinco horas a 30 °C bajo cero.

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Las prestaciones anunciadas por Verge y Donut Lab frente a los resultados de los ensayos de laboratorio. — LA OPINION, con datos del VTT Los informes no evaluaron la cantidad de ciclos de carga que soporta la batería, uno de los datos centrales del anuncio. Además, el propio director ejecutivo de Verge reconoció en declaraciones a medios finlandeses que la celda que alcanzó los 409 Wh por kilo no es la que se entregará a los clientes.

Los cuestionamientos En junio, un análisis coordinado por el divulgador especializado en baterías Ziroth, con la participación de más de 20 expertos, concluyó que los datos de los ensayos coinciden con los de una batería de iones de litio convencional, con una densidad estimada de unos 300 Wh por kilo, y no con una de estado sólido.

En abril, un exdirectivo comercial de Nordic Nano, la empresa que fabrica las celdas, presentó una denuncia penal en Finlandia en la que sostiene que las prestaciones anunciadas no se habrían alcanzado. La denuncia no implica una acusación formal ni una resolución judicial.

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Tampoco hay confirmación independiente de que las motos con esta batería ya circulen en manos de clientes. Las primeras unidades fabricadas fueron para la flota interna de Verge.