Motos adventure y trail: las novedades de EICMA 2026 en uno de los segmentos más activos

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Honda, Yamaha, Ducati, KTM y las marcas chinas presentaron en Milán nuevos modelos para viajes largos y caminos de tierra. Qué tendencias marcan.

16 de noviembre de 2026 a las 08:15 a. m.

Fuente: EICMA, ACEM, Honda, Yamaha, Ducati, KTM, Kawasaki, Triumph y Royal Enfield. · 16 de noviembre de 2026 a las 08:15 a. m.

El Salón de la Moto de Milán, EICMA 2026, volvió a mostrar el peso de las motos adventure y trail, pensadas para rutas, viajes largos y caminos de tierra. Honda, Yamaha, Ducati, KTM, Kawasaki, Triumph y varias marcas chinas presentaron nuevos modelos, mientras los patentamientos crecen en los principales mercados europeos.

Un salón récord en un mercado en crecimiento. La 83.ª edición de EICMA se realizó del 3 al 8 de noviembre en la Fiera Milano Rho. Según los organizadores, recibió más de 600.000 visitantes, un 6 % más que el año anterior, y reunió a 764 expositores de 52 países en más de 300.000 metros cuadrados.

Motos patentadas entre enero y septiembre de 2026 en los cinco principales mercados europeos. — LA OPINION, con datos de ACEM El salón llegó en un buen momento para el sector. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Motocicletas (ACEM), entre enero y septiembre se patentaron 944.129 motos en Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido, un 14,6 % más que en el mismo período de 2025. Alemania y España registraron las subas más altas, con el 24,1 % y el 20,9 %, respectivamente.

Qué es una moto adventure y qué es una trail Las motos adventure están diseñadas para recorrer largas distancias por asfalto y también por caminos de tierra o ripio. Suelen tener una posición de manejo erguida, suspensiones de mayor recorrido, tanques de combustible amplios y la posibilidad de sumar valijas.

Las trail comparten ese concepto, pero en general son más livianas y están más orientadas al uso fuera del asfalto. Muchas usan una rueda delantera de 21 pulgadas, la medida habitual de las motos de enduro, que facilita el paso por terrenos irregulares.

Las principales novedades. Honda presentó la nueva familia Africa Twin, con un motor de mayor cilindrada y tres variantes: Africa Twin, Africa Twin Adventure Sports y la nueva Africa Twin Enduro Sports. Según la empresa, la Adventure Sports es su primera moto con Honda SENSING RIDE, su sistema de asistencia a la conducción. La marca japonesa también mostró la ADV125, una scooter de estilo aventurero de 125 cm³.

Los principales modelos adventure y trail presentados en EICMA 2026. — LA OPINIÓN Yamaha exhibió el Ténéré 4 Concept, un prototipo de una trail de menor cilindrada, y presentó las RW700 y RW700 Explore, dos scooters de estilo adventure con motor bicilíndrico y caja automatizada, que llegarán en la primavera europea de 2027.

Ducati mostró la DesertX Rally 2027, con un nuevo motor V2 de 890 cm³. KTM actualizó la 390 Adventure en sus versiones R y X, y Kawasaki presentó la KLE650, con un nuevo motor bicilíndrico de 649 cm³ y estética de rally. Triumph renovó la Tiger 1200 para 2027, y Royal Enfield mostró la Himalayan 750, con un motor bicilíndrico de 743 cm³.

Las marcas chinas ganan espacio Las marcas chinas tuvieron una presencia destacada en el segmento. CFMoto presentó las 550MT y 550MT-X; QJMotor, la Rino 900, con un motor de tres cilindros, y ZXMoto, la 820X ADV. Benelli, del grupo chino Qianjiang, mostró la versión de serie de la TRK 602 X.

La Moto Morini Camel, una de las novedades de las marcas de capitales chinos en EICMA 2026. — Moto Morini Moto Morini, también de capitales chinos, presentó la Camel, un modelo con motor bicilíndrico de 670 cm³ y rueda delantera de 21 pulgadas.

Las tendencias del segmento Las novedades de EICMA muestran tres tendencias. La primera es el crecimiento de los modelos de cilindrada media, muchos de ellos compatibles con el carné A2 europeo, la licencia intermedia para motos de hasta 35 kW.

La segunda es la estética de rally, con ruedas delanteras de 21 pulgadas y protecciones inspiradas en las competencias de larga distancia.