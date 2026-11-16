Casi 80.000 motos en un mes: cómo creció el mercado en 2026

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Entre enero y octubre se patentaron 748.598 motos, un 39,1 % más que en 2025. Honda, Motomel y Gilera encabezan un mercado que supera al de los autos.

16 de noviembre de 2026 a las 09:27 a. m.

Fuente: ACARA y DNRPA. · 16 de noviembre de 2026 a las 09:27 a. m.

El mercado de motos sigue en alza en la Argentina. En octubre se patentaron 79.497 unidades, un 25,9 % más que en el mismo mes de 2025, y en los primeros 10 meses del año los patentamientos sumaron 748.598, un 39,1 % más que en igual período del año anterior.

Los números de octubre Según los datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), elaborados sobre la base de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), en octubre se patentaron 79.497 motos. En octubre de 2025 habían sido 63.161 unidades.

Frente a septiembre, cuando se registraron 81.129 unidades, hubo una baja del 2 %.

Entre enero y octubre, los patentamientos sumaron 748.598 unidades, frente a 538.001 en el mismo período de 2025.

Más motos que autos La diferencia con el mercado de autos es amplia. En octubre se patentaron 45.965 autos y vehículos livianos, un 12 % menos que un año antes, según ACARA. En el mismo mes, las motos superaron esa cifra en más de 33.000 unidades.

Motos y autos patentados en octubre de 2026. — LA OPINION, con datos de ACARA Las marcas más vendidas Honda encabezó el mercado en octubre, con 17.050 unidades, el 21,4 % del total. En el acumulado del año suma 148.058 patentamientos, un 52,8 % más que en 2025.

En segundo lugar se ubicó Motomel, con 10.911 unidades, seguida por Gilera, con 9.119; Zanella, con 7.005; Keller, con 6.954, y Corven, con 6.824.

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Entre las seis marcas más vendidas, Keller registró el mayor crecimiento en el acumulado anual, con una suba del 61,2 %.

Las 10 marcas de motos con más patentamientos en octubre. — LA OPINION, con datos de ACARA Los modelos más elegidos La Honda Wave 110S fue la moto más patentada de octubre, con 8.313 unidades, y suma 76.522 en lo que va del año. Le siguieron la Motomel B110, con 6.492; la Gilera Smash, con 6.453; la Keller KN110-8, con 5.828, y la Corven Energy 110, con 3.968.

Los cinco modelos más vendidos son motos de 110 cm³, el segmento de baja cilindrada que concentra la mayor parte del mercado.

Dónde se patentan más motos La provincia de Buenos Aires concentró el 29,6 % de los patentamientos de octubre, con 23.427 unidades. Le siguieron Santa Fe, con 8.070; Córdoba, con 6.976; Tucumán, con 5.468, y Chaco, con 4.848.