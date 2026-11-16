Autos chinos en la Argentina: cómo cambian la competencia en SUV, híbridos y eléctricos
Entre enero y septiembre se patentaron casi 40.000 autos de marcas chinas, más de cinco veces que en 2025. Tres de cada cuatro fueron SUV.
Las marcas chinas ganan terreno en el mercado argentino de autos 0 km. Entre enero y septiembre se patentaron 39.954 vehículos de marcas chinas, más de cinco veces que en el mismo período de 2025. El avance se concentra en los SUV, los híbridos y los eléctricos, y obliga a las marcas tradicionales a revisar precios y equipamiento.
Cuánto crecieron las marcas chinas
Según los datos de patentamientos de enero a septiembre, las marcas chinas sumaron 39.954 autos, SUV y pickups, frente a 7236 en el mismo período del año anterior.
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El crecimiento se dio en un mercado en baja. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), entre enero y octubre se patentaron 481.852 vehículos, un 12,8 % menos que en 2025.
En octubre, BYD fue la marca china con más patentamientos, con 1377 unidades, seguida por BAIC, con 957; Chery, con 557, y Haval, con 378, según el informe de ACARA elaborado con datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA).
Los SUV, el segmento principal
De los 39.954 vehículos de marcas chinas patentados entre enero y septiembre, 30.765 fueron SUV, tres de cada cuatro. Les siguieron los hatchback, con 5340 unidades, y las pickups, con 2955.
El modelo más patentado fue el BAIC BJ30, un SUV híbrido, con 5341 unidades. Lo siguieron el BYD Atto 2, con 3524; el BYD Dolphin Mini, un eléctrico compacto, con 3334; el BYD Song Pro, con 3309, y el Chery Tiggo 7, con 3097.
Híbridos y eléctricos sin arancel
Buena parte de la oferta china es electrificada, y se beneficia del régimen que permite importar cada año 50.000 vehículos híbridos y eléctricos sin pagar el arancel del 35 %.
El impacto se ve en el mercado total: según ACARA, en septiembre se patentaron 8322 híbridos y 865 eléctricos, 9187 unidades en total, frente a 3350 en el mismo mes de 2025.
Nuevas marcas y nuevos modelos
La oferta sigue ampliándose. Entre el 2 y el 4 de octubre, la Expo Auto Chino reunió en el predio Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires, a más de 25 marcas, con más de 100 vehículos en exhibición.
Entre los lanzamientos presentados figuraron el Deepal S05 y el Soueast S06, dos SUV híbridos enchufables; los modelos de Omoda y Jaecoo, y la Chery Himla, una pickup mediana. Leapmotor anunció la llegada del SUV eléctrico B03X para el primer trimestre de 2027.
Precios, garantías y posventa
La competencia también se refleja en los precios. En octubre, Chery bajó el Tiggo 7 en su versión híbrida liviana de US$ 32.900 a US$ 29.500, y BYD ofreció el Atto 2 DM-i, un híbrido enchufable, a un precio promocional de US$ 31.900.
Algunas marcas apuestan a garantías extendidas. GWM, por ejemplo, ofrece siete años o 150.000 kilómetros de cobertura, y ocho años o 150.000 kilómetros para las baterías.
El desafío para las marcas que recién llegan es la red de concesionarios y la posventa. Ernesto Cavicchioli, presidente de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), señaló que el sector debe construir marca, desarrollar redes y garantizar el servicio y los repuestos.