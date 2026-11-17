Ataque informático a una de las supercomputadoras más potentes del mundo: qué se sabe del caso Fugaku
Los atacantes entraron a través de la página que muestra el estado del equipo. Podrían haber quedado expuestos datos de más de 4500 usuarios.
El instituto japonés de investigación Riken confirmó un acceso no autorizado a los sistemas de Fugaku, una de las supercomputadoras más potentes del mundo, y suspendió su funcionamiento. Según el organismo, podrían haber quedado expuestos los datos personales de 4597 usuarios registrados e información de investigación almacenada en el sistema.
Qué pasó
Según la información difundida por Riken y recogida por la agencia japonesa Jiji, la empresa externa encargada del mantenimiento del sistema operativo de Fugaku detectó el jueves 12 de noviembre comunicaciones sospechosas. Al día siguiente, por la tarde, el instituto confirmó el acceso no autorizado. El sábado 14, a las 4 de la mañana, suspendió el funcionamiento de la supercomputadora y bloqueó el acceso externo.
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La investigación posterior detectó señales de acceso externo no autorizado al sistema operativo de Fugaku entre el 10 y el 13 de noviembre. Según el instituto, los atacantes usaron como punto de entrada un sitio web de acceso público que mostraba el estado de funcionamiento de la supercomputadora.
El instituto también confirmó que en algunos servidores se había instalado software no autorizado. Por ahora, no informó cómo lograron los atacantes avanzar desde esa página hacia los sistemas internos ni quién está detrás del ataque.
Qué datos pueden haber quedado expuestos
La información en riesgo corresponde a 4222 usuarios registrados de Fugaku y a 375 de Rikyu, otra supercomputadora de Riken, orientada a la inteligencia artificial.
Según el sitio especializado The Register, los servidores afectados almacenaban nombres y direcciones de correo electrónico de los usuarios, además de credenciales para acceder a otras supercomputadoras y servicios que no dependen de Riken. Por eso, el instituto trabaja con los responsables de esos otros equipos para determinar si los atacantes intentaron usar esas credenciales y si lo lograron.
Riken todavía no puede precisar qué información fue efectivamente sustraída.
La reacción oficial
El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, del que depende Riken, investiga el alcance del daño y la posible fuga de datos. Según la cadena japonesa TBS, el secretario jefe del Gabinete pidió una respuesta adecuada frente al incidente.
El caso se consideró en un principio un incidente común de seguridad informática, pero su gravedad se elevó cuando se confirmó que un sistema comprometido se había usado para acceder a la supercomputadora.
Qué es Fugaku
Fugaku fue desarrollada por Riken junto con la empresa japonesa Fujitsu y funciona en el Centro de Ciencias Computacionales de Riken, en la ciudad de Kobe. Comenzó a usarse de forma compartida por investigadores en marzo de 2021.
Entre 2020 y 2021 encabezó el ranking mundial de supercomputadoras más rápidas. Hoy ocupa el noveno lugar y sigue siendo el equipo más potente de Japón.
La supercomputadora se usa para investigación científica en áreas como la medicina, el clima y el desarrollo de materiales. Durante la pandemia de covid-19, por ejemplo, se utilizó para simular cómo se dispersan las gotas que contienen el virus en espacios cerrados.
Las consecuencias para la investigación
La suspensión ya tiene efectos concretos. Como el uso de Fugaku se asigna por turnos a equipos de investigación, la interrupción afecta a los científicos que esperaban su turno para usarla. Riken no informó cuándo volverá a funcionar.
El ataque se conoce mientras Riken y Fujitsu desarrollan el sucesor de la supercomputadora, conocido como FugakuNEXT, y trabajan con IBM para integrar capacidades de computación cuántica.