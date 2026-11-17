Un emprendedor de 63 años denunció este lunes por la noche haber sido víctima de una maniobra fraudulenta en lo que consideraba una transacción por un repuesto de auto. Según indicó, durante la jornada se contactó con un local de autopartes de Rosario y realizó transferencias de dinero para señalar una óptica. Cerca de las 17:00 recibió llamados desde números desconocidos con características de la ciudad de Salto, donde le aseguraron que tenían su pedido y le solicitaron su cuenta de Gmail y el código de verificación de WhatsApp. Minutos después perdió el acceso a su cuenta de mensajería. Interviene la UFI y J N° 6 por defraudación.