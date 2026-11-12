El bullying escolar llegó al extremo de una persecución con maniobras de riesgos en las calles del Centro

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Policiales

Un grupo de mujeres persiguieron a una adolescente, atacaron el auto en el que iba como acompañante y un adulto terminó agrediendo a un menor.

Un episodio de violencia vinculado a una situación de bullying escolar denunciada por una estudiante de un establecimiento educativo de nivel Secundario terminó durante la madrugada del miércoles con una persecución por distintas calles del Centro de Pergamino, daños en un automóvil y agresiones físicas.

El hecho involucró a un grupo de adolescentes y al padre de una de ellas, quien también habría atacado a uno de los ocupantes del vehículo.

La situación ocurrió alrededor de las 2:30 y fue denunciada en la Comisaría Primera. Según el relato de uno de los jóvenes involucrados, el conflicto se habría originado por el hostigamiento que una adolescente sufriría desde principios de año en el ámbito escolar.

El episodio quedó bajo investigación de la Fiscalía Nº 5 que subroga el fiscal Francisco Furnari, con intervención de la Policía, luego de que los ocupantes del automóvil denunciaran las agresiones y los daños ocasionados durante el enfrentamiento.

Las mujeres en una camioneta de gran porte persiguieron hasta interceptar al auto en el que iba como acompañante la adolescente hostigada. — LA OPINION Hostigamiento por bullying escolar El joven GRF, de 18 años, hizo público el relato de lo ocurrido y explicó que acompañaba a su amiga Sara durante la madrugada cuando comenzaron los incidentes. De acuerdo con su testimonio, la adolescente venía atravesando una situación de hostigamiento escolar desde comienzos del ciclo lectivo y habría recibido mensajes intimidatorios durante las horas previas al enfrentamiento.

El joven señaló que una de las adolescentes a las que identificó como responsable de las molestias frecuentes sería una adolescente hija del propietario de la pick up VW Amarok Según describió, durante la madrugada la adolescente víctima recibió mensajes con insultos y amenazas de agresión física.

La primera situación de violencia se habría registrado en inmediaciones del parque Belgrano. Allí, de acuerdo con la denuncia realizada por el joven del auto Volkswagen Gol, un grupo de adolescentes les arrojó una botella de agua contra el automóvil en el que circulaban y profirió amenazas contra la joven que iba como acompañante.

Los ocupantes del vehículo decidieron retirarse del lugar, pero la situación no terminó allí. Según el relato, las adolescentes volvieron a encontrarlos cuando transitaban por la avenida de Mayo y comenzaron a seguirlos.

Las mujeres en una camioneta de gran porte persiguieron hasta interceptar al auto en el que iba como acompañante la adolescente hostigada. — LA OPINION Persecución por las calles La secuencia continuó cuando el grupo que se desplazaba en una camioneta Volkswagen Amarok habría realizado un giro en U sobre la avenida de Mayo para alcanzar al automóvil. Los jóvenes fueron interceptados a la altura de la estación de servicio ubicada en la intersección con calle Merced.

De acuerdo con la reconstrucción aportada por el denunciante, al tomar por Merced les bloquearon el paso y descendieron alrededor de ocho adolescentes, de entre 14 y 15 años, que comenzaron a golpear y patear el Volkswagen Gol.

El joven GRF consiguió continuar la marcha y procuró alejarse de la situación. Sin embargo, la persecución se prolongó por otras calles de la ciudad. Al llegar a la zona de Echevarría y Alem, la camioneta volvió a cruzarse delante del automóvil e impidió su circulación.

El conductor del auto Volkswagen Gol manifestó que durante ese trayecto observaban que un móvil de Patrulla Urbana circulaba detrás de ellos y que la intervención policial se produjo mientras se desarrollaba el enfrentamiento.

Las mujeres en una camioneta de gran porte persiguieron hasta interceptar al auto en el que iba como acompañante la adolescente hostigada. — LA OPINION Agresión dentro del auto Uno de los momentos más violentos del episodio se habría producido cuando las adolescentes descendieron nuevamente de la camioneta y se acercaron al Volkswagen Gol. Según la denuncia, algunas de ellas lograron ingresar al habitáculo y agredieron físicamente a la adolescente que iba de acompañante en el Gol, a quien habrían golpeado y tironeado del cabello.

Otro de los ocupantes del automóvil, identificado en el parte policial como BAL, de 17 años, intervino para intentar separar a las adolescentes y evitar que continuaran atacando a su amiga.

En medio de esa situación, una de las integrantes del grupo habría señalado que el adolescente la había golpeado. A partir de ese episodio se produjo la llegada del padre de una de las jóvenes, quien fue identificado por los denunciantes como LRC.

Siempre de acuerdo con la versión aportada por los ocupantes del automóvil, el adulto habría agredido al personal policial que intervenía en el lugar y luego se habría acercado al Volkswagen Gol para atacar al adolescente.

El denunciante sostuvo que el hombre golpeó con el puño el vidrio de la puerta del conductor hasta romperlo y también ocasionó daños en la puerta y en la manija del vehículo. Además, habría ingresado al automóvil para agredir físicamente a su amigo menor de edad, quien tiene 17 años.

Daños y denuncia policial El parte oficial de la intervención policial confirmó que personal de seguridad acudió a las calles doctor Alem y Echevarría, donde encontró a los ocupantes del Volkswagen Gol y tomó conocimiento de una confrontación con integrantes de otro vehículo.

La documentación policial identifica a DRF como propietario del automóvil y a ABL como el adolescente que lo acompañaba. Ambos manifestaron que habían sido interceptados por una Volkswagen Amarok ocupada por varias mujeres, quienes provocaron daños en el vehículo y los agredieron físicamente.

El informe también consigna la posterior presentación del progenitor de una de las adolescentes, a quien atribuye daños en el automóvil y una agresión física contra el joven de 17 años.

Una ambulancia del SAME concurrió al lugar y el personal sanitario asistió a los involucrados, aunque no fue necesario realizar traslados al centro de salud.

La causa quedó caratulada como Lesiones leves y daño, bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino. Entre las medidas dispuestas figuran la constatación de los daños materiales, la recepción de declaraciones testimoniales, la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) y las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación.

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Reclamo por bullying escolar Después del episodio, el joven del automóvil Volkswagen Gol explicó que no conocía en profundidad la problemática que atravesaba su amiga en el ámbito educativo y que terminó involucrado en una situación de violencia que, según su interpretación, se originó en un conflicto entre adolescentes.

El joven manifestó su preocupación por la escalada de agresividad y cuestionó que una discusión vinculada al bullying escolar terminara con una persecución por las calles de la ciudad y daños materiales en un vehículo en el que viajaban personas que no formaban parte del conflicto original.

Por su parte, los familiares de la adolescente hostigada analizan solicitar una prohibición de acercamiento para evitar nuevos episodios y preservar su integridad.

El caso vuelve a poner en primer plano las consecuencias del bullying escolar cuando las situaciones de hostigamiento no encuentran una respuesta adecuada y derivan en episodios de violencia que trascienden el ámbito educativo.

La investigación judicial deberá establecer las responsabilidades individuales de las personas involucradas, tanto por las agresiones denunciadas como por los daños ocasionados al automóvil y las circunstancias en las que se desarrolló la intervención del personal policial.