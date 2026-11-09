Un sujeto irrumpió a los tiros en la casa de su ex pareja y baleó al padre

> Un sujeto irrumpió a los tiros en la casa de su ex pareja y baleó al padre

Policiales

Un ataque armado contra una mujer y su familia terminó con su padre baleado en la espalda. La Fiscalía imputó a dos sospechosos y ambos permanecen prófugos.

Un intento de homicidio con armas de fuego ocurrido durante la mañana del domingo en el barrio Tupac Amaru terminó con un integrante de una familia herido de bala y los atacantes prófugos. El ataque fue perpetrado por dos sujetos armados que irrumpieron en la vivienda de una mujer, amenazaron con matar a todos los presentes y efectuaron varios disparos contra la casa y las personas que estaban en el lugar.

El episodio se registró alrededor de las 6:55 en inmediaciones de Andresito y Larrea. La investigación judicial estableció que uno de los agresores sería la expareja de la mujer que reside en ese domicilio y que habría llegado acompañado por otro sujeto. Ambos portaban armas de fuego y comenzaron a efectuar detonaciones en medio de las amenazas.

La secuencia terminó con JCM, padre de la mujer, alcanzado por un proyectil que ingresó por la espalda cuando intentaba ponerse a resguardo junto con sus familiares. El ataque motivó un procedimiento policial que permitió aprehender a uno de los presuntos responsables, mientras que el otro logró escapar y permanece prófugo.

Ataque armado familiar De acuerdo con la reconstrucción incorporada a las actuaciones judiciales, la joven moradora YVM se encontraba en su domicilio cuando se presentó su expareja, BDO, acompañado por BMP.

La presencia de ambos sujetos y las amenazas que comenzaron a proferir generaron una situación de extrema tensión. Según la acusación fiscal, los sospechosos anunciaron a los gritos que iban a matar a todos los integrantes de la familia y, acto seguido, comenzaron a disparar con armas de fuego.

Las detonaciones se produjeron tanto hacia el aire como contra la vivienda y las personas que estaban en el lugar. La mujer, temiendo por su integridad física y la de sus familiares, pidió ayuda a sus padres, quienes acudieron hasta el domicilio para asistirla.

En esas circunstancias, NMG, madre de YVM, les pidió a todos que ingresaran a la casa para protegerse de los disparos. Sin embargo, JCM, el padre de la joven atacada, quedó último en la retirada y fue alcanzado por uno de los proyectiles.

El disparo ingresó por la espalda e impactó en la región de la escápula izquierda. El informe médico incorporado a la investigación también consignó una fractura del maxilar inferior, con un cuadro clínico que quedó sujeto a evolución.

La Fiscalía 3 investiga un intento de homicidio El fiscal Nelson Mastorchio y la instructora judicial María José Suárez requirieron al Juzgado de Garantías que ordene las detenciones de los sospechosos. — INSTAGRAM FISCALÍA La causa penal quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, quien encuadró provisoriamente el episodio como homicidio en grado de tentativa agravado por el empleo de un arma de fuego.

La investigación apunta a establecer la responsabilidad de BDO y BMP como presuntos coautores materiales de balear al padre de la joven, JCM. La acusación sostiene que ambos habrían intervenido en la secuencia armada y que las amenazas previas, sumadas a los disparos efectuados contra la familia, permiten sostener la hipótesis de una agresión con intención homicida.

La instructora judicial María José Suárez, de la Fiscalía 3, intervino en el desarrollo de las actuaciones y en la fundamentación de las medidas procesales requeridas por el representante del Ministerio Público Fiscal.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: los 10K de Ternium convocaron a una multitud y consolidaron su lugar en la identidad de la ciudad

Allanamientos y detenciones El domingo 8 de noviembre, Mastorchio presentó ante el Juzgado de Garantías Nº 3 un pedido de órdenes de allanamiento, detención, requisa y secuestro de elementos de interés para la investigación.

El requerimiento comprendió tres domicilios vinculados con los sospechosos, dos de ellos señalados como lugares de residencia de BDO y uno correspondiente a BMP. La Fiscalía también solicitó autorización para secuestrar armas de fuego y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos de color rojo que podría aportar elementos para esclarecer las circunstancias del episodio.

El fiscal requirió que los procedimientos se realizaran con habilitación de días y horas, ante la posibilidad de que los imputados modificaran sus lugares de permanencia para evitar el accionar policial.

Además, solicitó que las órdenes de detención pudieran ejecutarse en la vía pública, con intervención de la Jefatura Departamental de Policía y del personal que fuera designado para cumplir las medidas judiciales.

Un sospechoso prófugo Como resultado de las primeras intervenciones policiales, no lograron dar con los sospechosos y son intensamente buscado para hacer efectiva su detención.

Seguí leyendo Cultura Phil Collins no descarta volver a los escenarios y deja abierta la posibilidad de lanzar nueva música

En su presentación ante el Juzgado de Garantías, Mastorchio fundamentó la necesidad de las medidas cautelares en la gravedad del hecho, la escala penal correspondiente al delito atribuido y los riesgos procesales que, a criterio de la Fiscalía, podrían derivarse de que los sospechosos permanecieran en libertad.

En particular, respecto de BMP, el fiscal también mencionó la existencia de antecedentes condenatorios como otro de los elementos considerados para fundamentar el pedido de detención.

Violencia de género La investigación judicial también contempla el contexto de violencia de género que habría precedido al ataque armado. Según la hipótesis fiscal, BDO habría protagonizado una escalada de violencia contra su expareja, la joven YVM, que en esta oportunidad habría involucrado directamente a sus familiares.

El padre de la mujer terminó herido cuando intentaba resguardarse de los disparos dirigidos contra el grupo familiar. Para el Ministerio Público Fiscal, las amenazas de muerte y la utilización de armas de fuego frente a los integrantes de la familia constituyen circunstancias centrales para sostener la calificación de homicidio en grado de tentativa.