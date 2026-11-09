Ataque sangriento en barrio Kennedy: el fiscal Mastorchio indagó al acusado de apuñalar a un motociclista

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Policiales

El fiscal Nelson Mastorchio imputó tentativa de homicidio al sujeto detenido tras atacar con un cuchillo a un motociclista en inmediaciones de la colectora de la ruta 8 y Batalla de Bailén

El fiscal Nelson Mastorchio indagó este lunes al sujeto aprehendido por la Policía, acusado de apuñalar a un motociclista en el barrio Kennedy de Pergamino.

La Fiscalía 3 le atribuyó el delito de tentativa de homicidio y cuenta con evidencias materiales que serán sometidas a peritajes para determinar su vinculación con la agresión.

La víctima sufrió una lesión transversal provocada por el puñal asestado por el agresor mientras pasaba en moto.

La audiencia se desarrolló durante la mañana en la sede de la Fiscalía 3, donde Mastorchio estuvo acompañado por la instructora judicial María José Suárez. El imputado fue convocado para responder por el ataque con un arma blanca que dejó a un motociclista con una lesión en la zona de la axila derecha.

Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentran un cuchillo secuestrado durante el procedimiento policial y un pantalón que presentaba manchas de sangre. Ambos elementos fueron recogidos por especialistas de Policía Científica, que realizaron las actuaciones correspondientes para preservar las evidencias y garantizar la cadena de custodia.

El fiscal nelson Mastorchio y la instructora judicial María José Suárez indagaron al sujeto acusado de apuñalar al conductor de una moto mientras circulaba por la colectora de la ruta 8 y Batalla de Bailén en la noche de este domingo en el barrio Kennedy. — INSTAGRAM FISCALÍA Pericias de ADN Las manchas hemáticas detectadas tanto en la prenda de vestir como en el arma blanca serán sometidas a estudios científicos comparativos. El objetivo de los análisis es establecer si los rastros biológicos corresponden a la víctima y determinar si existe una correspondencia genética que permita fortalecer la hipótesis de la Fiscalía sobre la participación del imputado en el ataque.

La investigación procura reconstruir las circunstancias en las que se produjo la agresión y establecer las responsabilidades penales a partir de los testimonios, las actuaciones policiales y los resultados de las pericias incorporadas al expediente.

Ataque en Kennedy De acuerdo con las constancias judiciales, el primer episodio que antecedió a la agresión ocurrió este domingo, alrededor de las 19:00, cuando RRR se retiraba de su domicilio de calle Zubiría al 2000 junto a su pareja.

En esas circunstancias, según la reconstrucción incorporada a la causa, VM se encontraba en las inmediaciones y lo habría invitado a pelear sin que existiera un motivo aparente. RRR rechazó el enfrentamiento, aceleró la motocicleta y se retiró del lugar junto a su familiar.

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Sin embargo, el conflicto habría tenido un segundo capítulo algunas horas después. Cerca de las 23:30, cuando el motociclista RRR regresaba de una cena familiar acompañado por un sobrino menor de edad, volvió a encontrarse con el imputado en inmediaciones de la colectora de la ruta nacional 8 y Batalla de Bailén, frente a una estación de servicios conocida popularmente como «Shelito».

Agresión con cuchillo Siempre de acuerdo con la descripción de los hechos incorporada al expediente, VM se habría abalanzado sobre la motocicleta mientras insultaba al conductor y lo habría atacado con un arma blanca, provocándole una herida en la zona de la axila derecha.

La víctima solicitó ayuda tras resultar lesionada y posteriormente fue trasladada al Hospital San José de Pergamino para recibir asistencia médica. Las actuaciones judiciales consignaron que presentó lesiones de carácter leve, mientras permanecía bajo seguimiento médico y sujeto a evolución.

El sobrino menor de edad que viajaba como acompañante también constituye un elemento de interés para reconstruir las circunstancias del episodio y las acciones desplegadas durante el ataque.

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Investigación por tentativa de homicidio La Fiscalía 3 reunió las actuaciones policiales, las evidencias secuestradas y las constancias médicas para avanzar en la investigación penal. La calificación legal comunicada al imputado es tentativa de homicidio, una figura que deberá sostenerse con los elementos probatorios reunidos durante la instrucción.

La indagatoria representa una instancia central del proceso penal, en la que el acusado tiene la posibilidad de conocer formalmente los hechos que se le atribuyen y ejercer su derecho de defensa.