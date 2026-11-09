> Cómo es el X-70 Fractal, el nuevo avión experimental que presentó la NASA

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Es tripulado, modular y podrá probar maniobras nunca demostradas en vuelo con piloto. La agencia prevé su primer vuelo en los próximos dos años.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) presentó el miércoles 4 de noviembre el X-70 Fractal, su nuevo avión experimental. Se trata de una plataforma de investigación tripulada, con controles de vuelo reconfigurables y diseño modular, que la agencia anunció durante el UP.Summit, realizado en el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Qué es el X-70 Fractal y para qué servirá Según el comunicado oficial, el X-70 es una plataforma de investigación de alto rendimiento diseñada para acelerar el desarrollo y los ensayos de tecnologías aeronáuticas avanzadas. No es un avión de pasajeros ni un modelo destinado a la producción en serie. Su función es servir como banco de pruebas en vuelo real.

Su rasgo central es una tecnología de control de vuelo que puede reconfigurarse con rapidez. De acuerdo con la NASA, eso le permitirá explorar la maniobrabilidad de una aeronave de formas que nunca se demostraron en un vuelo tripulado.

El otro eje es el diseño modular. El avión podrá llevar hasta 2000 libras (unos 907 kilos) de cargas experimentales, ubicadas tanto en el interior como en el exterior del fuselaje, e intercambiarlas entre un programa de investigación y otro. A diferencia de otros aviones X, construidos en torno a un objetivo específico, el X-70 está pensado para recibir experimentos distintos de manera sucesiva sin necesidad de fabricar una aeronave nueva para cada uno.

«El X-70 Fractal le da a la NASA una plataforma tripulada de alto rendimiento para probar tecnologías avanzadas de control de vuelo, maniobrabilidad y otras de vanguardia en vuelo real», afirmó el administrador de la agencia, Jared Isaacman. Agregó que el diseño modular y la posibilidad de cambiar con rapidez las cargas internas y externas permitirán a los equipos «seguir volando, aprendiendo y pasar rápido de un experimento al siguiente».

Ficha técnica: velocidad, altitud y alcance La NASA dio a conocer los principales valores de diseño del avión:

El peso al despegue será de 10.000 libras, unos 4536 kilos. La velocidad de crucero prevista es de Mach 0,75, es decir, tres cuartos de la velocidad del sonido. Podrá alcanzar altitudes de hasta 45.000 pies, unos 13.700 metros, y tendrá un alcance operativo superior a las 1500 millas náuticas, equivalentes a unos 2780 kilómetros.

Según la agencia, estas prestaciones le permitirán hacer investigación de vuelo exigente en un amplio rango de condiciones operativas.

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La NASA no informó quién fabricará el avión ni el costo del programa. La única imagen difundida hasta ahora es una ilustración generada por computadora. El portal Space.com señaló que el peso al despegue anunciado es similar al del Model 437 Vanguard, un avión experimental desarrollado por Scaled Composites y Northrop Grumman, y que ambos comparten una silueta parecida, al menos en la imagen publicada por la agencia.

Cuándo volará por primera vez Isaacman indicó que la agencia espera el primer vuelo del X-70 bajo bandera de la NASA dentro de los próximos dos años. No se difundió un cronograma detallado de ensayos.

El administrador presentó el avión como «solo una parte de este nuevo comienzo para la aeronáutica» y cerró: «Por esto la gente viene a la NASA: para construir, para aprender y, sobre todo, para volar».

Laurie Grindle, directora de la División de Aeronáutica de la Dirección de Misiones de Investigación y Tecnología de la NASA, señaló que la agencia usa desde hace décadas los aviones X para desarrollar tecnologías que hacen avanzar la aviación, y que incorporar uno nuevo permitirá acelerar la investigación aeronáutica.

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La saga de los aviones X de la NASA El X-70 se suma a una serie de aviones experimentales estadounidenses que comenzó en la década de 1940. El comunicado de la agencia menciona tres antecedentes: el Bell X-1, que en 1947 fue el primero en superar la barrera del sonido; el X-15, avión de investigación hipersónica, y el X-59, el demostrador supersónico silencioso que la NASA usa actualmente para estudiar cómo reducir el estampido sónico y que lleva más de un año en vuelo.

Con el X-70, la NASA busca ampliar su capacidad de investigación experimental en vuelo y acelerar los ensayos de tecnologías emergentes.