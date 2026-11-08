Cristian Capurelli volverá a Cosquín: “Cantar ahí significa un montón de cosas”

Cultura

Compartirá escenario con Abel Pintos, Ahyre, Maggie Cullen y Mery Murúa. Además, anticipó que prepara un nuevo disco con diez canciones propias y repasó su presente artístico, sus giras y su vínculo con la música popular.

Cristian Capurelli, reconocido folklorista, cantautor y guitarrista radicado en Pergamino, volverá a formar parte de la programación del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Por segundo año consecutivo, el músico estará en la grilla del encuentro más importante del género, que celebrará su 67ª edición del 23 al 31 de enero de 2027 en la Plaza Próspero Molina, en Córdoba.

La presentación de Capurelli será el martes 26 de enero, durante la Cuarta Luna, en una noche que compartirá con destacados artistas como Abel Pintos, Ahyre, Maggie Cullen y Mery Murúa, entre otros.

En diálogo con LA OPINION, el músico expresó su emoción por esta nueva convocatoria y destacó especialmente el significado de integrar esa jornada desde su propuesta artística. “Una noche hermosísima. Que me hayan incluido esa noche para mí es un placer, desde mi lugar de compositor, del decir y de lo que propongo; voy por ese lado”, manifestó.

Al igual que en la edición anterior, cuando presentó canciones de su autoría, Capurelli adelantó que volverá a apostar por su propio repertorio. Para el artista, ocupar ese escenario representa mucho más que una presentación musical: “Cantar en Cosquín significa un montón de cosas para los que hacemos música popular folklórica”, afirmó.

Una puesta integral para llevar sus canciones al escenario mayor La presentación de 2027 tendrá una preparación especial. Capurelli adelantó que viajará con banda completa y un equipo que trabaja en los distintos aspectos de la propuesta, desde lo musical hasta los detalles técnicos y visuales.

“Voy con banda completa. Hay un equipo trabajando que corresponde no solamente a lo musical sino a las cuestiones técnicas, de escenario, sonido, pantalla, vestuario. Son cosas que vengo trabajando hace mucho para que la presentación se vea mucho más reflejada desde lo que yo quiero decir con la canción”, explicó.

En ese sentido, remarcó la importancia de acompañar la interpretación musical con una propuesta visual que esté en sintonía con el mensaje de sus composiciones. Ese aspecto está a cargo de Sole Monzón, una realizadora de Resistencia.

“Es bastante poderoso ya cantar en el lugar por lo que significa el escenario, y a eso hay que agregarle toda la otra parte que es lo visual”, señaló.

Una semana intensa en Cosquín La presencia en el Festival también representa para Capurelli la posibilidad de desarrollar múltiples actividades durante esos días. Además de su actuación en el escenario mayor, aprovecha la semana para encontrarse con otros espacios de la música popular, participar de peñas y recorrer distintos escenarios.

“Se le da prioridad al Festival, a esa semana me la tomo para hacer un recorrido por un montón de lugares. Canto en el escenario y voy a la Peña La Salamanca. Seguramente haré algún cierre de algún espectáculo callejero, como lo hice este año”, contó.

También recordó que en la edición anterior fue convocado como jurado de la final de los Espectáculos Callejeros, una experiencia que calificó como maravillosa por la dimensión de la convocatoria, con casi 3.500 artistas participantes.

A esa agenda se suman las entrevistas y actividades de prensa que forman parte de la intensa dinámica festivalera. Según explicó, comparte entre tres y cuatro días con sus músicos y reserva el resto del tiempo para recorrer, difundir su trabajo y generar nuevos contactos.

El circuito festivalero y la mirada puesta en el verano La actividad de los artistas folklóricos suele intensificarse durante los meses de verano, aunque la planificación de las presentaciones comienza mucho antes.

“Sí, pero es como cíclico, empieza en el verano y en determinados momentos del año hay que estar atentos ya pensando en lo que viene. Desde julio ya estoy hablando con festivales para el verano, porque eso es todo muy anticipado”, explicó.

En relación con las próximas temporadas, Capurelli señaló que este año no hay tantos festivales, aunque mantiene algunas participaciones habituales, como la de Laborde, y las presentaciones vinculadas con las fechas del Pre Cosquín en las distintas sedes que lo convocan.

También observó que en otros puntos del país se está dando mayor protagonismo a los artistas locales, una situación que puede dificultar el ingreso a determinadas programaciones. De todos modos, después de un año de muchos viajes y actuaciones, expresó su expectativa de que esa actividad continúe durante 2027.

El vínculo con el público y su compromiso con el Pre Cosquín Las redes sociales son otra herramienta importante en el recorrido artístico de Capurelli. A través de Instagram mantiene un contacto permanente con sus seguidores y desarrolla un ciclo denominado “Martes de zamba”, que lleva adelante desde hace más de dos años.

“Todos los martes subo un pedacito de canción o hago alguna transmisión. Ya hace más de dos años que vengo haciéndolo”, comentó.

Otra de las actividades que ocupa un lugar importante en su presente es su participación como jurado en distintas sedes del Pre Cosquín. Este año recibió invitaciones de 15 sedes y aceptó participar en alrededor de seis, debido a las dificultades para compatibilizar las fechas.

“Es una tarea que me gusta mucho, primero porque quiero mucho al Pre Cosquín, porque es la posibilidad para un montón de artistas de subir al escenario, conocer esa plaza”, sostuvo.

Además, destacó que esos viajes le permiten acercarse a las expresiones musicales de distintas regiones del país.

De Pergamino al país, con una identidad propia Radicado en Pergamino desde 2008, Capurelli logró sostener y ampliar su actividad artística, con viajes permanentes por distintos puntos del país e incluso giras internacionales.

“Cuando me volví de Buenos Aires en el año 2008 pensé en ese momento que se me iba a hacer muy difícil y que iba a perder un montón de cosas. Pero, al contrario, creo que lo que yo ya venía haciendo dejó algo sembrado que me permitió poder estar en actividad y en visibilidad, entonces le fui buscando la vuelta como para que pudiera suceder”, recordó.

En ese camino realizó numerosas giras, incluso internacionales, y consolidó una identidad artística que hoy reconoce como uno de sus mayores orgullos.

“Sí siento que, a medida que voy creciendo, los viajes me van pasando factura de cansancio. Pero viajar me fascina y me encanta llevar mis canciones a muchos lugares y llegar y que la gente conozca lo que hago. Ese es otro paso, hay una identidad con mi nombre que está sembrada y eso me enorgullece”, afirmó.

La independencia artística y las nuevas herramientas Consultado sobre el impacto de las redes sociales en la difusión musical, Capurelli aseguró que siempre tuvo una relación positiva con las nuevas herramientas y que nunca sintió resistencia a incorporarlas.

Incluso recordó que, cuando apareció Facebook, en 2008, pudo dimensionar el alcance que había tenido un disco grabado en 2004-2005. Para él, las plataformas digitales representan actualmente una herramienta indispensable para lograr visibilidad y comunicar una propuesta artística.

No obstante, planteó una diferencia que considera importante: “Cualquiera puede grabar y subir una canción, el tema es cómo lo hace y qué dice, porque hay una diferencia entre masivo y popular que a veces cuesta diferenciar o disociar”.

Su recorrido se construyó de manera independiente, sin el respaldo de una productora o una discográfica, una decisión que reconoce que implica un camino más lento, aunque también le genera satisfacción.

Actualmente publica su música a través de Ciclón de Músiques, sello de Paulina Torres, dentro de un entorno de artistas y trabajadores de la cultura con quienes comparte el objetivo de acompañarse y aportar mutuamente.

“Es más lento, pero funciona”, resumió.

Un nuevo disco con diez canciones propias Entre sus proyectos más importantes para el próximo año aparece la producción de un nuevo material discográfico. Capurelli contó que está trabajando en un álbum integrado por diez canciones de su autoría y que actualmente se encuentra en la etapa de preproducción junto a Pablo Vignati, músico y baterista de la banda del programa televisivo Otro día perdido -que conduce Mario Pergolini-, con quien mantiene una amistad de muchos años.

“Esto sería para el año que viene”, adelantó.