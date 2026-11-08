Instituto Maiztegui: ciencia, experiencia y capacidad de respuesta para enfrentar los desafíos sanitarios

Pergamino

La 40ª Reunión Anual del Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina permitió poner en perspectiva el camino recorrido y, especialmente, el papel estratégico que mantiene el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui”.

La trayectoria del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) “Dr. Julio I. Maiztegui” está profundamente ligada a la lucha contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA). Sin embargo, su aporte a la salud pública no se limita a los avances alcanzados en torno al virus Junín. La experiencia acumulada, su infraestructura y el conocimiento de sus equipos lo convierten hoy en una institución de referencia para responder a nuevos desafíos epidemiológicos.

Ese presente quedó reflejado en la 40ª Reunión Anual del Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina, que se desarrolló en el Teatro San Martín de Pergamino y convocó a autoridades nacionales, representantes de organismos científicos y sanitarios y profesionales de distintas provincias.

Más allá del balance de cuatro décadas de trabajo, el encuentro permitió dimensionar la importancia de sostener las capacidades de un instituto que continúa activo y proyectado hacia nuevas necesidades de la salud pública.

Un referente para la ciencia Dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán”, el Maiztegui reúne capacidades que abarcan la investigación, el diagnóstico de referencia, los estudios de campo, la atención médica especializada y la producción de vacunas.

Su trabajo fue fundamental para avanzar en el conocimiento de la FHA, desarrollar herramientas de diagnóstico, implementar tratamientos con plasma inmune y producir la vacuna Candid #1. Pero también permitió consolidar equipos técnicos y profesionales con experiencia que hoy representan un recurso estratégico ante otras enfermedades virales.

La pandemia de Covid-19 y las epidemias recientes de dengue volvieron a demostrar la necesidad de contar con instituciones científicas preparadas para intervenir frente a situaciones sanitarias complejas. En ese escenario, el Maiztegui puso en evidencia que sus capacidades pueden contribuir a problemáticas que exceden la enfermedad que motivó su creación.

En un mundo donde las emergencias y reemergencias virales mantienen en alerta a los sistemas de salud, disponer de una institución con estas características constituye una fortaleza para Pergamino y para todo el país.

El presente de la vigilancia y la prevención Durante la reunión se analizaron los registros epidemiológicos de 2025 y la evolución de la enfermedad durante 2026. Entre los aspectos evaluados estuvieron la distribución territorial de los casos, la letalidad y los fallecimientos registrados. Se destacó un descenso en la cantidad de casos durante el año en curso, aunque se remarcó la necesidad de sostener las estrategias de vigilancia y prevención.

Otro de los módulos estuvo dedicado al tratamiento con plasma inmune y a la cooperación entre instituciones. En ese marco se presentó una experiencia de provisión solidaria de plasma argentino a Estados Unidos, a raíz de un incidente que involucró a un investigador que trabajaba con el virus Junín.

El producto cumplió con los estándares de calidad y los requisitos exigidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA), un reconocimiento que puso de manifiesto la rigurosidad de los procedimientos y controles desarrollados en Argentina.

También se destacó la proyección internacional del conocimiento generado en nuestro país. La experiencia acumulada en el control de la FHA constituye un aporte para fortalecer los sistemas de vigilancia de otras naciones que enfrentan enfermedades producidas por virus de la misma familia, como Bolivia y Venezuela.

La participación de la Organización Panamericana de la Salud permitió precisamente poner en perspectiva esa contribución argentina al desarrollo de capacidades sanitarias en la región.

Candid #1: producción y planificación La situación de la vacuna Candid #1 fue otro de los temas centrales. Durante las exposiciones se informó que las dosis requeridas para 2027 ya están producidas y que existe stock disponible.

No obstante, se remarcó la importancia de planificar con anticipación las necesidades de cada jurisdicción, teniendo en cuenta los tiempos de elaboración y los controles de calidad que demanda la producción de vacunas.

También se analizaron las estrategias provinciales para incrementar las coberturas de vacunación y lograr que esta herramienta preventiva llegue efectivamente a la población.

La Candid #1 es una vacuna de probada eficacia y buen perfil de seguridad, que modificó sustancialmente el escenario de una enfermedad que durante décadas representó una amenaza para los habitantes de las zonas endémicas.

Contar con una vacuna y con el tratamiento mediante plasma inmune constituye un logro sanitario extraordinario, pero no significa que el trabajo esté concluido. El objetivo sigue siendo fortalecer la prevención, evitar nuevos contagios y reducir la necesidad de recurrir al plasma, un recurso limitado que depende de la donación solidaria de quienes se recuperaron de la enfermedad.

La inversión en ciencia como apuesta al futuro Durante la apertura institucional, el intendente Javier Martínez destacó el vínculo que Pergamino mantiene con el Instituto Maiztegui y el reconocimiento que la comunidad siente por una institución que forma parte de su identidad.

“Para nosotros es un instituto que, si bien jurisdiccionalmente no nos corresponde, lo sentimos como propio. Es parte de nuestro mundo y de nuestra identidad”, expresó.

Asimismo, reconoció a quienes impulsaron su creación y a los trabajadores que sostuvieron su actividad a lo largo de los años. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de continuar apostando a la investigación y a la inversión científica.