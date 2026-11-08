León XIV llega a Argentina: la fe, la esperanza y el compromiso de una comunidad que lo recibe

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Pergamino

Mientras el Santo Padre ya está en Sudamérica, Pergamino también se dispone a vivir este acontecimiento histórico. El padre Mariano Díaz compartió una reflexión sobre el significado de su llegada y Milagros Sarmiento, una joven pergaminense, será una de las referentes del voluntariado.

La llegada del papa León XIV a la Argentina comienza a sentirse mucho más allá de los preparativos protocolares y de la organización de las grandes celebraciones. Para la Iglesia y para miles de fieles, su visita representa una oportunidad para reencontrarse con la fe, renovar la esperanza y volver a poner en el centro aquellos valores que invitan a construir una sociedad más fraterna.

El Santo Padre ya está en suelo sudamericano, donde desarrollará una visita apostólica que incluye Uruguay, Argentina y Perú. En nuestro país, uno de los momentos centrales tendrá lugar en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se espera una multitud de peregrinos provenientes de distintos puntos del territorio nacional.

Pergamino no permanecerá ajeno a este acontecimiento. Desde la reflexión pastoral del padre Mariano Díaz hasta el compromiso de los de una veintena de jóvenes que viajarán para prestar servicio como voluntarios durante las celebraciones, la comunidad local también tendrá su manera de participar de este encuentro con el sucesor de Pedro.

Una invitación a renovar la esperanza En diálogo con LA OPINIÓN, el sacerdote Mariano Díaz compartió una reflexión acerca de lo que significa para los argentinos recibir al Pontífice y de la dimensión espiritual que adquiere esta visita. “Para nosotros, los argentinos, recibir al Papa es mucho más que vivir un acontecimiento importante o una visita histórica. Es una oportunidad para encontrarnos, renovar la esperanza y recordar los valores que nos unen como pueblo”, expresó.

Desde su mirada pastoral, Mariano destacó que la presencia de León XIV constituye una oportunidad para fortalecer la vida de fe y recuperar el sentido profundo de la misión de la Iglesia. “Como católicos, recibimos al sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia universal, que viene a confirmarnos en la fe y a animarnos a poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida”.

En ese sentido, consideró que el mensaje del Santo Padre invita a construir una Iglesia cercana, capaz de escuchar, acompañar, servir y salir al encuentro de quienes más lo necesitan. Una invitación que también trasciende los límites de la comunidad religiosa y alcanza a la sociedad en su conjunto.

“En un tiempo en el que tantas veces nos cuesta escucharnos y caminar juntos, el mensaje del Papa puede ayudarnos a recuperar el diálogo, la fraternidad, la solidaridad y el cuidado de los más vulnerables”, señaló.

El sacerdote también hizo hincapié en que la visita no debe ser entendida solamente como un acontecimiento para celebrar, sino como una oportunidad para asumir responsabilidades. “Recibirlo no significa esperar que otros hagan el camino por nosotros. Significa dejarnos interpelar por sus palabras y asumir, cada uno desde su lugar, la tarea de construir una Argentina más justa, más humana y más fraterna”.

Aunque no pueda participar presencialmente de algunas de las celebraciones, Mariano adelantó que seguirá cada una de las actividades a través de los medios de comunicación y las transmisiones en vivo.

Padre Mariano — ARCHIVO LA OPINION Con el corazón abierto Finalmente, dejó un mensaje de oración y comunión: “Que esta visita nos encuentre con el corazón abierto, con la alegría de la fe y con el deseo sincero de caminar juntos. Que nuestra Madre de Luján cubra con su manto al Santo Padre y a toda nuestra Iglesia que peregrina en la Argentina. Nos unimos en la oración confiada”.

Milagros, voluntaria al servicio Entre las historias que reflejan cómo se vive esta visita desde Pergamino aparece la de Milagros Sarmiento, una joven de 22 años que forma parte del grupo de jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y que tendrá una responsabilidad especial durante la celebración en Luján: será coordinadora de una cuadrilla de voluntarios.

Su participación comenzó de una manera espontánea. Cuando en su comunidad se conoció la convocatoria para quienes quisieran colaborar durante la visita papal, decidió inscribirse sin anticipárselo siquiera a su familia.

“Me anoté en septiembre y, a principios de octubre, me llegó la confirmación de que había sido seleccionada. No le había contado a nadie; les avisé cuando ya estaba preseleccionada”, relató.

Pero la convocatoria no terminó allí. A mediados de octubre recibió un mensaje en el que le ofrecieron asumir una responsabilidad mayor. Le propusieron convertirse en coordinadora de cuadrilla, una función que implica organizar y acompañar a un grupo de entre ocho y diez voluntarios. Aceptó el desafío y comenzó una etapa de preparación junto con otros referentes.

Su tarea estará comprendida dentro de un operativo de nueve zonas organizadas para recibir y orientar a los peregrinos. A Milagros le asignaron inicialmente la zona 8, aunque la distribución podría modificarse.

“Tenemos que brindar información, orientar a las personas sobre dónde están los baños, los puestos de hidratación, los servicios de seguridad y sanidad. También debemos ayudar a quienes se separen de sus grupos y comunicar inmediatamente a Seguridad cualquier situación que involucre a un niño extraviado”, explicó.

La organización contempla una convocatoria multitudinaria y un importante desplazamiento de personas. Muchos peregrinos deberán descender de los transportes en localidades cercanas y completar caminando varios kilómetros hasta llegar a Luján. Allí estará el voluntariado para acompañarlos y facilitar su llegada.

Milagros, una de las voluntarias pergaminense que estará en la Basílica de Luján. — LA OPINION Una experiencia que trasciende Milagros ya conformó el grupo de WhatsApp con los voluntarios que tendrá a su cargo. Sus integrantes llegarán desde distintos puntos del país, entre ellos Buenos Aires y San Luis, y compartirán una experiencia que tendrá como escenario uno de los acontecimientos religiosos más significativos de los últimos años.

La joven viajará desde Pergamino junto a otros nueve voluntarios. La partida está prevista para el martes temprano, ya que deberán presentarse a las 6:00 para comenzar con las actividades de reconocimiento y organización del lugar.

Además de las reuniones virtuales y las indicaciones operativas, los voluntarios también atraviesan una preparación espiritual. «Estamos haciendo una novena que nos llega todos los días. Tenemos que rezarla y también recibimos mensajes y contenidos relacionados con María para motivarnos y prepararnos espiritualmente», contó.

Para Milagros, la posibilidad de formar parte de este acontecimiento tiene un significado que va más allá de la función que le asignaron. Sabe que quizás no tenga la oportunidad de estar cerca del Papa o de verlo personalmente durante la celebración, pero eso no modifica el sentido de su participación. “Me hubiera gustado estar en una zona más cercana para poder verlo, pero también entiendo que nuestra misión es ayudar. Lo importante es poder colaborar con todas las personas que van a llegar para encontrarse con él”, expresó.

La joven reconoció que inicialmente tuvo que resolver cómo trasladarse hasta Luján, pero encontró la posibilidad de viajar junto a otros pergaminenses que también se sumaron a la convocatoria.