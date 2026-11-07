El corazón de Ángeles Oroño fue trasplantado a un paciente coronario en la Fundación Favaloro tras la ablación en Arrecifes

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Pergamino

El operativo de donación de órganos movilizó a especialistas del Incucai y la Fundación Favaloro. El corazón de la joven de Arrecifes fue trasplantado durante la noche del viernes.

El corazón de Ángeles Oroño, la joven de 18 años fallecida tras el siniestro vial ocurrido en Arrecifes, fue trasplantado durante la noche del viernes a un paciente de la Fundación Favaloro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La ablación en Arrecifes se realizó en el marco de un amplio operativo sanitario que tuvo como escenario el aeródromo provincial de Pergamino y permitió que otros órganos también fueran destinados a pacientes de la lista nacional de espera.

La intervención coronaria se concretó en el instituto médico de la Fundación Favaloro, ubicado en avenida Belgrano 1746, en el barrio porteño de Montserrat.

Los mismos cirujanos que habían participado de la ablación de los órganos de Ángeles en Hospital Santa Francisca Romana de Arrecifes fueron los encargados de realizar el trasplante cardíaco, en una coordinación médica que exigió precisión y rapidez para cumplir con los tiempos establecidos.

Operativo sanitario especial El primer avión que despegó en la noche de este viernes del aeródromo provincial de Pergamino trasladó el corazón de la joven a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. — LA OPINION El procedimiento demandó casi 48 horas de actividad en el aeródromo provincial de Pergamino, donde se desplegó un dispositivo de logística aérea y sanitaria con la participación de profesionales del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), especialistas de la Fundación Favaloro y equipos del sistema de emergencias bonaerense.

Desde el jueves se sucedieron distintos vuelos sanitarios que trasladaron a los profesionales encargados de realizar los estudios preliminares, tomar muestras de sangre y establecer las compatibilidades necesarias con los pacientes que integraban la lista de espera prioritaria para recibir los órganos.

Esas evaluaciones previas resultaron fundamentales para determinar que Ángeles reunía las condiciones médicas para convertirse en donante y avanzar con el procedimiento. La coordinación entre los equipos médicos permitió organizar la distribución de los órganos y los traslados hacia los centros de trasplante correspondientes.

Las ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) de la provincia de Buenos Aires tuvieron un papel central en el dispositivo. Desde el jueves realizaron los traslados de los especialistas entre el aeródromo pergaminense y los establecimientos sanitarios involucrados en las distintas etapas del operativo.

El corazón llegó a tiempo Uno de los momentos de mayor exigencia logística se produjo durante la noche del viernes, cuando los profesionales de la Fundación Favaloro debieron regresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el corazón de Ángeles para concretar el trasplante.

Las condiciones meteorológicas representaron una dificultad adicional. La tormenta que afectaba a la región obligó a modificar la ruta aérea prevista para el vuelo sanitario que transportaba a los cirujanos y el órgano destinado al paciente receptor.

La intervención debía realizarse dentro de un margen de tiempo extremadamente acotado. Desde la ablación hasta el implante en el receptor, el corazón debía llegar al quirófano dentro de un plazo que no podía superar las cuatro horas, una condición determinante para preservar la viabilidad del órgano.

Finalmente, el traslado se concretó y los mismos profesionales que habían intervenido en la ablación en el marco del operativo desarrollado en Pergamino fueron quienes realizaron la cirugía de trasplante en la Fundación Favaloro.

El primer avión que despegó del aeródromo provincial trasladó el corazón de Ángeles, mientras que una segunda aeronave transportó otros órganos obtenidos durante el procedimiento de donación, destinados a pacientes que aguardaban una oportunidad de trasplante en distintos puntos del país.

Pergamino fue clave Desde el jueves al viernes cuatro aeronaves aterrizaron y despegaron en el marco del operativo sanitario montado para la ablación de los órganos de la paciente de Arrecifes. — LA OPINION La pista del aeródromo provincial de Pergamino se convirtió en el centro de operaciones de los vuelos sanitarios. Allí aterrizaron las aeronaves que trasladaron a los especialistas y desde allí partieron los equipos médicos con los órganos destinados a los diferentes centros de trasplante.

Los integrantes del directorio del Hospital de Arrecifes estuvieron presentes en los distintos aterrizajes y recibieron a los profesionales que llegaban para participar de las intervenciones. También acompañaron las instancias de coordinación y logística que demandó el procedimiento.

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Durante casi dos jornadas, el aeródromo permaneció operativo, con atención telefónica y personalizada de los pilotos y de los médicos responsables de organizar los movimientos aéreos. Tanto los equipos del Incucai como los de la Fundación Favaloro participaron de la planificación de los vuelos y de los traslados sanitarios.

A pesar de las precipitaciones y las dificultades climáticas que atravesaron la región durante el viernes, el dispositivo pudo desarrollarse de acuerdo con lo previsto. La articulación entre los organismos nacionales, los profesionales de la salud, los equipos de emergencias y las autoridades sanitarias permitió concretar el traslado de los órganos.

El mensaje de su mamá La madre despidió a la joven fallecida a través de un posteo en redes sociales. — LA OPINION Mientras se desarrollaba el operativo sanitario, la familia de Ángeles atravesaba el doloroso momento de despedir a la joven. Su madre publicó en las redes sociales un emotivo mensaje de despedida que rápidamente fue compartido por allegados y vecinos de Arrecifes.

Bajo la fecha del 5 de noviembre de 2026, la mujer expresó el amor por su hija y el dolor de su partida, en un texto atravesado por el recuerdo de los 18 años compartidos y por la referencia al padre de la joven, fallecido anteriormente.

«Mi Angelito hermoso, mi niña amada. Hoy el cielo te llevó con él, y aunque acá nos dejás un dolor que no se puede explicar, sé que allá arriba por fin volviste a los brazos que tanto extrañabas», escribió.

En otro tramo de la publicación recordó el vínculo de Ángeles con su papá: «Te fuiste a encontrarte con tu papá, ese papá que te amó con toda su alma y que vos nombrabas todo el tiempo porque lo extrañabas tanto. Ahora ya nadie los separa más».

La madre también destacó la ternura, la dulzura y la sonrisa de su hija, y agradeció los 18 años compartidos. «Fuiste y vas a ser siempre la nena más amada de esta familia», manifestó.

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El mensaje concluyó con una despedida cargada de afecto: «Vuela alto, mi tierna y dulce niña. Vuela alto, mi Angelito. Acá te vamos a amar para siempre, y allá tu papá te va a cuidar para siempre. Siempre en mi corazón. Siempre conmigo. Te amo, mi niña».

Despedida en Arrecifes La placa que compartieron los familiares en redes sociales y grupos de Whatsapp. — LA OPINION Durante la mañana del sábado, familiares y allegados difundieron a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp una convocatoria para acompañar el último recorrido de Ángeles Oroño.

La invitación establecía que el cortejo fúnebre partiría a las 11 desde la Cochería Ametller con destino al cementerio de Arrecifes, donde familiares, amigos y vecinos podrían darle el último adiós.

«Que la paz y el amor acompañen siempre su alma», expresaba la convocatoria, que también invitaba a unir las oraciones en ese momento de profundo dolor para sus seres queridos.

La muerte de Ángeles dejó una profunda conmoción en Arrecifes. En medio de la despedida de sus familiares y amigos, la donación de sus órganos permitió que otros pacientes tuvieran una nueva oportunidad de vida. El corazón de la joven ya late en otro cuerpo, mientras su historia permanece ligada a un gesto de solidaridad que trascendió el dolor de su partida.

Siniestro fatal La camioneta Renault Alaskan blanca embistió desde atrás a la moto e impactó letalmente en la joven que iba montada como acompañante en el rodado. — LA OPINION Ángeles Oroño sufrió lesiones cerebrales irreversibles al ser chocada por una camioneta cuando viajaba como acompañante de una moto en la antigua ruta 8 y Santa Cruz de Arrecifes en la madrugada del último martes.