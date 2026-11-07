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985 contra 937: la comparación completa entre Cristiano y Messi, rubro por rubro

Uno tiene más goles y más Champions; el otro, más títulos, más Balones de Oro y mejor promedio. Una carrera de goles temporada por temporada, una vitrina clickeable y una calculadora de los 1.000 para entender la rivalidad más larga del fútbol moderno.

07 de noviembre de 2026 a las 04:54 p. m.





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