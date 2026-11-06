Aviones sanitarios en Pergamino: el aeródromo recibió vuelos por una ablación de órganos en Arrecifes

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Pergamino

El aeródromo provincial de Pergamino recibió un avión sanitario con especialistas del INCUCAI para evaluar a un posible donante de Arrecifes. La pista permaneció operativa durante la noche.

El aeródromo provincial de Pergamino tuvo una intensa actividad durante las últimas horas a raíz de un operativo sanitario vinculado con la posible ablación de órganos de un paciente de la ciudad de Arrecifes. Un avión sanitario de la provincia de Buenos Aires trasladó a profesionales del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), quienes realizaron una evaluación médica y posteriormente partieron hacia La Plata.

El movimiento aéreo se registró durante la tarde y noche del jueves y volvió a poner de manifiesto la importancia de contar con una infraestructura aeroportuaria operativa, especialmente para responder a situaciones de emergencia y facilitar el traslado de equipos médicos especializados entre distintas localidades de la región.

Según informó el jefe del aeródromo provincial de Pergamino, Mario Pelliccioni, la aeronave sanitaria arribó alrededor de las 19:00 del jueves con médicos especializados que debían intervenir en el procedimiento de evaluación de un posible donante de órganos en Arrecifes.

Los especialistas volaron previamente en las últimas horas para comprobar que se pueda hacer la ablación de órganos al paciente de Arrecifez. — LA OPINION Después de permanecer en la ciudad para cumplir con esa instancia del operativo, el avión despegó a las 23:50 con destino a La Plata. La operatoria se desarrolló con normalidad y requirió que las instalaciones aeroportuarias permanecieran disponibles durante el horario nocturno.

Aeródromo operativo permanente Pelliccioni destacó que el aeródromo provincial de Pergamino se encuentra operativo las 24 horas y que esa disponibilidad permitió brindar asistencia a una ciudad vecina que no cuenta con una pista pavimentada y balizada con las características necesarias para recibir este tipo de vuelos sanitarios.

La infraestructura aeroportuaria pergaminense volvió así a cumplir un papel fundamental como punto de conexión para un procedimiento médico de alta complejidad. En estos casos, la rapidez de los traslados y la posibilidad de operar en diferentes horarios resultan factores determinantes para coordinar las intervenciones.

El responsable del establecimiento también señaló que durante la semana se registraron otros movimientos vinculados con vuelos sanitarios, entre ellos uno realizado el lunes y el operativo del jueves por la noche.

En ese contexto, destacó el estado de conservación de las instalaciones, la iluminación de la pista y las condiciones de seguridad que permiten recibir aeronaves durante la noche. Asimismo, remarcó la importancia del acompañamiento del Municipio para sostener el funcionamiento y mantenimiento del aeródromo.

Los especialistas volaron previamente en las últimas horas para comprobar que se pueda hacer la ablación de órganos al paciente de Arrecifez. — LA OPINION Nuevo vuelo sanitario La actividad podría continuar durante este viernes con la llegada de otra aeronave sanitaria que trasladaría a profesionales especializados desde Buenos Aires para participar de una posible ablación de órganos en Arrecifes.

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De acuerdo con la información proporcionada por Pelliccioni, durante la mañana recibió dos comunicaciones de una empresa de taxi aéreo con base en Aeroparque, interesada en coordinar la operatoria de un vuelo hacia Pergamino.

La posibilidad contemplaba el arribo de una aeronave de mayor porte, con integrantes de un equipo médico especializado que posteriormente continuarían el traslado hacia Arrecifes para desarrollar el procedimiento correspondiente.

Hasta el momento, no trascendieron oficialmente la identidad del paciente ni mayores precisiones sobre su situación clínica. La eventual realización de la ablación dependerá de las evaluaciones médicas y de los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

Importancia del INCUCAI El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) es el organismo nacional responsable de impulsar, normatizar, coordinar y fiscalizar las actividades vinculadas con la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células en la Argentina.

Su intervención resulta fundamental para garantizar que los procesos de donación y trasplante se desarrollen bajo criterios médicos, sanitarios y legales establecidos, mediante la coordinación de los equipos profesionales y los establecimientos de salud que participan en cada operativo.

En este caso, la utilización del aeródromo provincial de Pergamino permitió facilitar la logística aérea de un procedimiento sanitario que involucra a localidades de la región y que requiere una articulación permanente entre los equipos médicos, los servicios de transporte y la infraestructura disponible.