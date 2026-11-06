Pergamino

El legislador pergaminense se mostró honrado por la confianza y ratificó su compromiso de “seguir trabajando por Pergamino y la Segunda Sección Electoral”.

El senador provincial Juan Manuel Rico Zini fue designado vicepresidente del bloque de Senadores del PRO. La noticia se conoció en las últimas horas, luego de la presentación oficial elevada por el titular de la bancada, Pablo Petrecca ante la secretaría legislativa de la Cámara.

El legislador pergaminense se mostró agradecido y honrado por esta designación y a través de su cuenta de Instagram expresó: “Es una gran responsabilidad para mí, que asumo con el compromiso de seguir trabajando para Pergamino y la segunda sección electoral”.

En esta línea, Juan Manuel Rico Zini, agradeció al presidente del bloque, Pablo Petrecca, a sus colegas de bancada y al presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo por la confianza. Su designación se da en reemplazo de Guillermo Montenegro.

La vicepresidencia En términos legislativos, la vicepresidencia del bloque es un espacio de trabajo de enorme responsabilidad por cuanto implica la participación activa en las reuniones de labor parlamentaria donde se discuten los temas que luego llegan al recinto para ser tratados sobre tablas.

En términos políticos, junto al presidente de la bancada, la función del vicepresidente es asumir la posición política del bloque y la voz en determinados temas, en la búsqueda de consensos, fundamentalmente en aquellos que son sometidos a votación dentro de la misma bancada.

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El perfil de Juan Manuel Rico Zini Juan Manuel Rico Zini es abogado, oriundo de la ciudad de Pergamino. Allí se desempeñó como asesor Letrado y secretario de Gobierno. Es senador provincial desde 2023 y actualmente integra varias comisiones internas de la Cámara de Senadores.

Su gestión y sus proyectos están fuertemente vinculados a la calidad institucional, la transparencia y la eficiencia en la gestión pública. Crítico de la gestión provincial, sus proyectos van en línea con el posicionamiento político de su espacio y se traducen en iniciativas que atienden problemáticas de los bonaerenses, con una mirada atenta respecto de las temáticas vinculadas a Pergamino y la región.