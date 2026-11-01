Pergamino suma un nuevo Sistema de Emergencias para mejorar la respuesta ante posibles inundaciones

Pergamino

El desarrollo apunta a reunir en una misma plataforma los datos que habitualmente se encuentran distribuidos entre las diferentes dependencias municipales y que resultan fundamentales cuando se produce una contingencia.

El Municipio continúa avanzando en la preparación de todos sus equipos de trabajo ante la posibilidad de nuevas emergencias climáticas. En ese contexto, presentó un nuevo Sistema de Emergencias, una herramienta tecnológica diseñada de acuerdo con todas las características y necesidades de nuestra ciudad, que permitirá concentrar información estratégica para mejorar las planificaciones y agilizar las respuestas ante situaciones de riesgo.

El desarrollo apunta a reunir en una misma plataforma los datos que habitualmente se encuentran distribuidos entre las diferentes dependencias municipales y que resultan fundamentales cuando se produce una contingencia, especialmente frente a las lluvias intensas, crecidas del Arroyo y posibles inundaciones. A partir de esta información, los responsables de las distintas áreas podrán contar con un panorama más preciso de lo que sucede en cada sector de Pergamino y organizar las intervenciones de acuerdo con las prioridades que se presenten.

La herramienta fue desarrollada por la Subsecretaría de Modernización e Innovación Tecnológica, con la participación de las áreas de Seguridad, Salud, Servicios Públicos, Sistemas de Información Georreferenciados, Defensa Civil y Desarrollo Social. Su presentación se realizó ante el Comité de Emergencias, integrado por representantes del Ejecutivo, y contó con la presencia del intendente Javier Martínez.

Esta iniciativa tiene como uno de sus principales objetivos fortalecer la coordinación interna del Municipio y facilitar así la toma de decisiones en momentos en los que la rapidez de respuesta resulta determinante. En una ciudad que tiene antecedentes de episodios de inundaciones, disponer de información organizada y actualizada constituye un recurso relevante para anticipar necesidades, distribuir personal y equipamiento y asistir a los vecinos que puedan verse afectados.

Un mapa con información clave Uno de los aspectos centrales del nuevo sistema es la posibilidad de visualizar sobre mapas diferentes datos vinculados con la infraestructura urbana, los servicios y la evolución de una eventual emergencia. La plataforma permite identificar la ubicación de las cámaras de seguridad, los cortes de calles, el estado de los sumideros, los centros de evacuados y los establecimientos de salud que se encuentren activos.

También incorpora como referencia la marca de agua registrada durante la inundación de 2016, un antecedente que permite poder reconocer los sectores que estuvieron comprometidos durante aquel episodio y disponer de un elemento adicional para evaluar posibles escenarios ante nuevas precipitaciones de importancia.

La información que ofrece el sistema no queda limitada a un registro inicial, sino que puede actualizarse a medida que las distintas dependencias reciben nuevos reportes sobre lo que ocurre en la ciudad. De esta manera, si una calle comienza a presentar inconvenientes, un sector registra anegamientos o se modifica la situación de algún servicio, esos datos pueden incorporarse para que los equipos que intervienen tengan una referencia más cercana a la realidad.

Esta característica permitirá mejorar la identificación de los puntos críticos y evitar que las distintas áreas trabajen con información fragmentada o desactualizada. La intención es que los responsables de cada dependencia puedan conocer las novedades que se producen y coordinar las acciones necesarias en función de las condiciones de cada barrio.

Otro de los recursos contemplados es la consulta de la capacidad disponible en los centros de evacuados. Esto permitirá conocer qué espacios están habilitados y cuántas personas pueden recibir, un dato importante para organizar eventuales traslados y disponer de asistencia social en los lugares que sea necesario.

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En materia sanitaria, la plataforma también permite localizar el centro de salud más cercano ante la necesidad de brindar atención a personas afectadas por una emergencia. Así, la información geográfica se convierte en un elemento de apoyo para determinar dónde se encuentran los recursos disponibles y cómo facilitar el acceso a ellos.

Pronósticos y el nivel del Arroyo El Sistema de Emergencias también se encuentra vinculado con Clima Pergamino, la plataforma municipal desde la cual se puede acceder a información meteorológica y otros indicadores relacionados con las condiciones climáticas de la ciudad.

A través de esa conexión, los equipos podrán consultar pronósticos, alertas, niveles del arroyo e información satelital sobre las lluvias. La posibilidad de integrar estos registros con los datos territoriales y operativos permitirá relacionar la evolución de las condiciones meteorológicas con las situaciones que se produzcan en distintos puntos del Partido.

En términos prácticos, esto significa que los responsables municipales podrán disponer de información sobre las precipitaciones y el comportamiento del arroyo, al mismo tiempo que consultan cuáles son las calles afectadas, qué servicios se encuentran disponibles y dónde están ubicados los espacios destinados a recibir a posibles evacuados.

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La integración de esos datos busca aportar una visión general de la emergencia, pero también facilitar el seguimiento particular de cada sector comprometido. La actualización permanente será un aspecto fundamental para que las decisiones se adopten sobre la base de reportes recientes y no solamente a partir de previsiones o registros anteriores.

El intendente Javier Martínez destacó la importancia de contar con información completa y actualizada para organizar el trabajo de las dependencias municipales ante una contingencia climática. “Estamos muy satisfechos con este sistema que se encuentra en desarrollo, y que nos va a permitir contar con información completa y en tiempo real en el momento de emergencias climáticas. Esta información que van cargando las distintas Secretarías es fundamental para poder organizar los equipos de trabajo y tomar las decisiones correctas que nos permitan brindar protección, seguridad y tranquilidad a los vecinos”, expresó el jefe comunal.